Yatırımcıların uzun süredir takibinde olan altındaki güncel fiyatlar, yükseliş trendinin sürdüğünü gösterdi.

İşte 15.00 itibariyle Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

GRAM BİR EŞİĞİ DAHA AŞTI

Gram Altın, Kapalıçarşı'da satış tarafında psikolojik sınır olan 7.600 TL bandını aşarak 7.612,00 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Gram altındaki günlük değer artışı %1,73 olarak verilere yansıdı.

GÜNCEL DURUM

Küçük yatırımcının gözdesi olan Çeyrek Altın, anlık verilere göre 12.411 TL'den satılıyor. Eski tarihli çeyrek altınlarda ise satış fiyatı 12.221 TL olarak belirlendi. Tam Altın fiyatı 49.454 TL'ye ulaşırken, Ata Altın 50.743 TL seviyesinden işlem görüyor.