Hakem Yasin Kol ve VAR’dan skandal karar: ‘Maçtan sonra görevi apar topar bıraktı’



BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR YASİN KOL PERFORMANSI

Beşiktaş-Eyüpspor maçının değerlendirmesinde de bulunan Çoban, şu açıklamalarda bulundu:

“Maçta iki kritik pozisyon yaşandı. İlki Eyüpspor‘un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüydü. Bu gölün VAR marifetiyle iptal edilmesi kesinlikle ve kesinlikle yanlıştı. Tartışmalı bir karar olsa da sahada hakemlerin verdiği karar geçerli olmalıydı. VAR’ın devreye girmesi, hakemi izlemek üzere kenara davet etmemesi çok önemli bir uygulama hatasıydı. Bu gol iptal edilecekse bile kenarda hakem izleyerek bu golü iptal etmeliydi.