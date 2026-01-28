Haftanın kritik mücadelelerini yorumlayan Deniz Çoban, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle video hakemlerin maçlardaki karamsar tavrı tartışma konusu olurken bazı pozisyonlarda futbolseverler “Neden müdahale edilmedi?” sorusunu gündeme getirdi.
Hakem Yasin Kol ve VAR’dan skandal karar: ‘Maçtan sonra görevi apar topar bıraktı’
Geçtiğimiz hafta Süper Lig’de birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Bu mücadelelerde hakemlerin kararları ise tartışma konusu oldu. Haftayı değerlendiren Deniz Çoban ise çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte detaylar…Derleyen: Furkan Çelik
Atılan gollerde ise sahadaki kararı kabul etmek yerine ofsayt şüphesiyle golleri iptal ettirmeleri de büyük tepki çekti.
Özellikle Trendyol 1. Lig’de oynanan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında geçerli sayılan bir gol ise büyük tepkilere neden oldu.
MAÇ SONU HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI ALDILAR
Tartışmalar devam ederken maçın Var hakemleri, maç sonrasında yaptıkları hatayı kabul ederek hakemliği bıraktıklarını açıkladılar.
Maçın gidişatını değerlendiren Deniz Çoban, “Maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın başarılı bir yönetime imza attığı kanaatindeyim. Tecrübesinin de yardımıyla yerinde ve doğru düdüklerle oyuncuların güvenini kazandı. Bir iki faul ve kart hatası olsa da sorunsuz bir maç tamamladı.” yorumunda bulundu.
Maçta gösterilen kartları yorumlayan Çoban, “68’de Barış Alper’e çıkan sarı kart doğruydu. Fazlası olmazdı. Barış’ın rakibine hamlesi acımasız ve yaralayıcı değildi. Sarı kart yeterliydi.” dedi.
BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR YASİN KOL PERFORMANSI
Beşiktaş-Eyüpspor maçının değerlendirmesinde de bulunan Çoban, şu açıklamalarda bulundu:
“Maçta iki kritik pozisyon yaşandı. İlki Eyüpspor‘un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüydü. Bu gölün VAR marifetiyle iptal edilmesi kesinlikle ve kesinlikle yanlıştı. Tartışmalı bir karar olsa da sahada hakemlerin verdiği karar geçerli olmalıydı. VAR’ın devreye girmesi, hakemi izlemek üzere kenara davet etmemesi çok önemli bir uygulama hatasıydı. Bu gol iptal edilecekse bile kenarda hakem izleyerek bu golü iptal etmeliydi.
Pozisyonda kaleci Ersin topla bilerek kontrollü oynuyor. Dolayısıyla golü atan oyuncu için bence ofsayttan söz edilemez.
Tüm bunlar bir yana, bu pozisyonda hakem avantaj işareti yaparak gol kararı veriyor. Yani hakeme göre Ersin rakibine faul yapıyor. Dolayısıyla bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilse bile bu kez penaltı kararının verilmesi gerekirdi. Eyüpspor lehine verilen penaltıda hakem yanılmadı.”