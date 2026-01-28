Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Spor Galatasaray'ın Manchester City maçı muhtemel 11'i: Hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 8. haftasında (son hafta) deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. İşte maçın detayları...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray'ın Manchester City maçı muhtemel 11'i: Hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında İngiltere’nin güçlü ekibi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMANIN SAATİ

KARŞILAŞMANIN SAATİ

Maç, Etihad Stadı’nda ve bugün (Çarşamba) TSİ 23.00’te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ

MAÇIN HAKEMİ

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Temsilcimiz, çıktığı 7 maçta 10 puan topladı ve 17. sırada bulunuyor.

Temsilcimiz, çıktığı 7 maçta 10 puan topladı ve 17. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekip için zorlu mücadelede ilk 11’ini belirledi.

KALECİ | UĞURCAN ÇAKIR

KALECİ | UĞURCAN ÇAKIR

SAĞ BEK | ROLAND SALLAI

SAĞ BEK | ROLAND SALLAI

SAĞ STOPER | DAVINSON SANCHEZ

SAĞ STOPER | DAVINSON SANCHEZ

SOL STOPER |ABDÜLKERİM BARDAKÇI

SOL STOPER |ABDÜLKERİM BARDAKÇI

SOL BEK | EREN ELMALI

SOL BEK | EREN ELMALI

ÖN LİBERO | M. LEMINA

ÖN LİBERO | M. LEMINA

MERKEZ ORTA SAHA | LUCAS TOREIRA

MERKEZ ORTA SAHA | LUCAS TOREIRA

MERKEZ ORTA SAHA | G. SARA

MERKEZ ORTA SAHA | G. SARA

SAĞ AÇIK | BARIŞ ALPER YILMAZ

SAĞ AÇIK | BARIŞ ALPER YILMAZ

SOL AÇIK | LEROY SANE

SOL AÇIK | LEROY SANE

SANTRFOR | V. OSIMHEN

SANTRFOR | V. OSIMHEN

MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'İ

MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'İ

Donnarumma, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku ve Erling Haaland

Kaynak: Spor Servisi
