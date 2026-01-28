Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında İngiltere’nin güçlü ekibi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Manchester City maçı muhtemel 11'i: Hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 8. haftasında (son hafta) deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. İşte maçın detayları...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
KARŞILAŞMANIN SAATİ
Maç, Etihad Stadı’nda ve bugün (Çarşamba) TSİ 23.00’te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Temsilcimiz, çıktığı 7 maçta 10 puan topladı ve 17. sırada bulunuyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekip için zorlu mücadelede ilk 11’ini belirledi.
KALECİ | UĞURCAN ÇAKIR
SAĞ BEK | ROLAND SALLAI
SAĞ STOPER | DAVINSON SANCHEZ
SOL STOPER |ABDÜLKERİM BARDAKÇI
SOL BEK | EREN ELMALI
ÖN LİBERO | M. LEMINA
MERKEZ ORTA SAHA | LUCAS TOREIRA
MERKEZ ORTA SAHA | G. SARA
SAĞ AÇIK | BARIŞ ALPER YILMAZ
SOL AÇIK | LEROY SANE
SANTRFOR | V. OSIMHEN
MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'İ
Donnarumma, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden, Jeremy Doku ve Erling Haaland