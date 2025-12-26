Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altın için 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünü merak ederken, piyasa analistleri ve ekonomistlerden tahminler art arda gelmeye devam ediyor.

Yılın son günlerinde altın fiyatları rekor yükselişlere imzasını atarak yatırımcısının kafasını karıştırmayı sürdürüyor. 2025 yılına rekor seviyeden geri çekilmesine rağmen haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçen ons altın, yüzde 0,6 yükselişle ons başına 4 bin 506 dolara çıktı. Gün içinde 4 bin 530,60 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek noktasını gördü.

Çeyrek altın piyasada 9 bin 986 TL, gram altın ise 6.162 TL ile işlem görüyor. Küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edilebileceğine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Mert Başaran, katıldığı canlı yayında 2025 yılına rekor bir seviyeden veda etmeye hazırlanan altın fiyatları için yatırımcıları uyardı.

Piyasalara yönelik vediği tahminlerle dikkat çeken Mert Başaran'dan katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir 'altın' uyarısı geldi.

'ALTIN BİR KRİZ OLURSA YÜKSELİŞE GEÇİYOR'

CNNTÜRK ekranlarına konuk olan Mert Başaran altın rezervlerinin de sona geleceğini iddia ederek "Bir varlık çok çıktığında alma zamanı demek değildir. Bunu iki yıl önce konuşurken almak gerekiyor" dedi. Altının ons bazında ciddi anlamda yükseldiğini hatırlatan Başaran, "Büyük bir kriz varsa altın yükselişe geçiyor. 1980'de petrol krizi olduğunda altın çok sert yükselmişti. Altın 2011'de yine çok sert bir ivme kazanıyor. Altın ne zaman bir kriz olursa yükselişe geçiyor" değerlendirmesinde bulundu. Mert Başaran altında yılbaşı öncesi yeni bir rekorun geleceği iddiasıyla ilgili "Yılbaşı öncesi çok fazla olması zor" ifadelerini kullandı.

BU FİYATTAN ALTIN ALINIR MI?

Mert Başaran, "Bu fiyattan altın alınır mı?" sorusuna "Eğer Trump'ın tarife kararlarını öngörebiliyorsanız, pandemi kararlarını öngörebiliyorsanız, dünyada olacak savaş risklerini görebiliyorsanız bana söylerseniz ben de diyeceğim ki şu fiyatta durur, bu fiyattan satalım. Ama bunları bilemiyorsak ki bilemeyeceğiz" yanıtı verdi.

Mert Başaran geçtiğimiz günlerde de konut almak isteyen vatandaşları uyarıp 2027 yılını işaret etmiş, "Seçim kasımda olursa, seçimden önce, 2 yıl sonra yaklaşık, faizler düşmüş olacak. Ondan sonra bundan dolayı da hem borsa hem konut hem arsanın artmış olma ihtimali çok yüksek olacak" ifadelerini kullanmıştı.