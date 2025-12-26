Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla yaptığı görüşmede 2026 yılı için elektrik ve doğal gaz düzenlemeleriyle ilgili yapılacak düzenlemeleri açıkladı. Bayraktar, ocak ayında doğal gaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını belirtse de 2026 yılı içinde doğal gazda limit dışında kalan tüketicilerin destek dışında tutulacağını söyledi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARINA ZAM GELECEK Mİ?

Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini duyurdu.

Bakan, Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını söyledi.

Elektrikte uygulanan 'son kaynak tüketici tarifesi'nin doğal gazda da uygulanacağını söyleyen Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

FATURALARDA YENİ DÖNEM

Bakan Bayraktar katıldığı bir canlı yayında doğal gaz tüketiminde tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir model getirileceğini duyurmuştu. Doğal gaz faturalarının kademeli olarak değişeceğini söyleyen Bayraktar, kademenin şehirlere ve aylara göre değişeceğini belirtti.

Bakan Bayraktar açıklamasında 2024 yılında tüketimi 5 bin kilovat saati aşan aboneleri, 2025 yılında destekten çıkardıklarını belirterek "Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" dedi.