Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelen altın rekorları kırarak 6 bin 300 lirayı aştı. 2025 yılının başından bu yana yüzde 71 değer kazanan altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak konumlandı.

İSLAM MEMİŞ: BU SEFER 5 HANELİ RAKAMLAR SÜRPRİZ OLMAZ

Şimdiden 2026 yılı için altın fiyatları beklentileri merak edilmeye başlandı. Ünlü ekonomist İslam Memiş, “beş haneli rakamlar sürpriz olmaz" ifadelerinde bulunarak bombayı patlattı.

Memiş, “Ancak 2026 yılına ilişkin öngörümüz geçerliliğini korumakta. Yine 2026 yılına ilişkin 4800-4880 dolar, gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi, devamında öngörülemeyen gelişmeler olursa, bir savaş riski olursa bu sefer 5 haneli rakamlar sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı’da altın fiyatları anlık olarak şu şekilde;

Gram altın- 6 bin 300 TL

Çeyrek altın- 10 bin 266 TL

Yarım altın- 20 bin 526 TL

Tam altın- 40 bin 869 TL

NOT: Haberde yer alan bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi vermemektedir.