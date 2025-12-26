Geçtiğimiz günlerde asgari ücret yüzde 27 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı. Asgari ücret 28 bin 75 TL’ye çıkmış oldu. Ancak bu ücretler 30 bin TL açılık sınırını bile geçemiyor. Her geçen gün hayat pahalılığı vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor.

Asgari ücretin ardından gözler ise emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi maaş zamlarını 5 Ocak tarihinde öğrenecek. Zam oranları TÜİK’in 3 Ocak tarihindeki verisiyle ortaya çıkacak. Aralık ayında yüzde 1,1 enflasyonun çıkması durumunda

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin maaşı 30 bin TL açılık sınırı karşısında memur ve memur emeklileri yüzde 18,75; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 12,33 oranında zam almış olacak.

CEM KÜÇÜK: EMEKLİ MAAŞLARINA CİDDİ ARTIŞLAR YAPACAK

Yandaş gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de emekliler için aldığı kulis bilgisini canlı yayında açıkladı. Canlı yayında açıklamada bulunan Küçük, maaşlar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Duyum yani kesin bilgi değil. Yılın ikinci yarısından itibaren yani 2026 Temmuz'dan itibaren hükümetin o yazın başlayarak emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı yönünde. Yani yazın bir yapacak, 2027 başında bir yapacak diye bir duyumum var"