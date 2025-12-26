Başkent Ankara’da kelimenin tam manasıyla kılıçlar çekilmiş durumda. Sarayda ki taht kavgalarına acaba CHP’de bulaştı mı?.. Ana muhalefet partisi kavganın bir yanında mı duruyor, taraf mı tutuyor?..

“Nasıl olur?” demeyin!..

Şöyle oluyor… Dilimin dönebildiği kadarıyla izah etmeye çalışayım;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bütçenin geneli üzerinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan şu çarpıcı bölüm tekrar hatırlatalım;

“AK Parti’den bazı arkadaşlara söylüyorum. Yok MASAK raporu, yok başsavcıya ait mal varlığı, yok filanca noterden noter işlem evrakı, yok villa tapusu, yok 100 milyon liralık villa almaya niyet, yok Lüksemburg’daki çift maaş, yok efendim senfoniler menfoniler, ıvırlar zıvırlar. Arkadaşlar ben mi atadım Akın Gürlek’i? Bu bilgileri bana yollayıp benim söylememi söylüyorsunuz. Akın Gürlek’i atayana gidin konuşun. Gelmiş burada bir grup, ‘Efendim Akın Gürlek gelecekmiş, dokunulmazlık için Adalet Bakanı olacakmış. Aman bunlar konuşulsun.’ Kardeşim, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması umurumda değil benim, benim umurumda olan adil yargılanma. Benim umurumda olan bu iftiraların açığa çıkmasıdır. Sizin iç meselelerinizle meşgul değiliz biz. Akın Bey de ne zaman isterse bize ulaştırılan belgelerin hepsini ona veririm.”

Özgür Özel, AKP’lilerin gözünün içine bakarak “aranız da casuslarımız var. Belgeleri, siz veriyorsunuz, ben konuşuyorum” demişti.

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında 17 Aralık Çarşamba günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, başvurunun detaylarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Başvuru dilekçelerinde yer alan iddiaları paylaşan Gökçen “Birincisi, Akın Gürlek’in Ankara’da bir bankada kasa kiralaması ve bunu bir kamu görevlisi olarak bildirmesi gerektiği halde bildirmemesine yönelik iddia. İkincisi, Lüksemburg’da bulunan Etimine S.A şirketinde hem bakan yardımcılığı döneminde, hem de başsavcılık döneminde anayasaya ve kanuna aykırı olarak yöneticilik yapması, buradan gelir elde etmesi. Üçüncüsü, Tema İstanbul 2 projesinden 9 milyon 837 bin TL satış bedelli bir sözleşme ile taşınmaz satın alarak 3 milyon ve yaklaşık 2’şer milyonluk taksitlendirilmiş ödemelerle 2024 yılının Nisan, Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında bu bedelin tamamlanacağına dair anlaşma yapıldığına yönelik noter belgeleri. Bu taşınmazın 40 milyon TL’ye kısa bir süre içinde satılması. Piyasa satış değerinin altında satış sözleşmesi yapan firmanın İBB iddianamesinde korunaklı bir pozisyona çekilmesi. Son olarak, Senfoni Etiler villalarından 95 milyon 542 bin TL tutarında taşınmaz satın alma girişiminin Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından İBB borsasının ifşa edilmesi üzerine durdurulması” dedi.

***

Yenilir yutulur cinsten olmayan iddialar…

Bu satırların kaleme alındığı anlarda “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin sunduğu suç duyurusu için görevsizlik kararı verdi. CHP’nin dilekçesi 18 Aralık’ta Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderildi. HSK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdiği dilekçeyi kapattı” iddiası dolaşıyordu. Böyle olursa, asla şaşırmam!..

Cadı kazanı kıvamındaki siyasi kulislerde dilden dile dolaşan iddialardan birine göre; “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e belge ve bilgiler AKP içindeki ‘anti Bilal’ci’ kanattan gidiyor. Özgür Özel, bu belgelerin hepsini kamuoyu ile paylaş(a)mıyor. Özel’in eline ulaşan daha ciddi belgeler var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen belgeler buzdağının görünen yüzü”.

Bir bu kadar vahim olan diğer iddia ise, Özgür Özel’in “Bilal Erdoğan’cı” kanat tarafından tehdit edildiği yönünde… AKP içindeki, “Bilal’ci” kanat, aracılarla gönderdiği el altından haberlerle Özgür Özel’i “hakkında fezleke hazırlatıp, dokunulmazlığının kaldırılması” ile tehdit ediyorlarmış. Özel, o yüzden elindeki daha ciddi belgeleri açıklayamıyormuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da gönderememiş…

O zaman Özgür Özel’e sormak lazım;

- Elinizde kamuoyundan sakladığınız belge var mı?..

- Varsa, neden açıklamıyorsunuz?..

- Ülkede kanalizasyonlar patlamışken… Her gün yeni rezaletler faş edilirken… Ana muhalefet partisi “erken seçim” diye neden yeri göğü inletmez?.. Ben, tek tek sıralamayım, siz girin bir haber sitesine ve canım memleketimin gündem maddelerine bakın… İktidarı iş başından göndermek, erken seçim sandığını bir an önce milletin önüne getirmek için bundan daha iyi bir fırsat, ortam olabilir mi?..