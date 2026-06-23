İktisatçı Mahfi Eğilmez, son yıllara gelinceye kadar dünyanın herhangi bir yerinde bir savaş, doğal afet ya da büyük bir kriz çıktığında insanların varlıklarını korumak amacıyla "güvenli liman" olarak gördükleri altın ve değerli metallere yöneldiğini hatırlattı. Ancak son yaşanan ABD-İran çatışmasında bu asırlık kural tamamen tersine döndü; çatışma başlayınca altın ve gümüş fiyatları şok edici bir şekilde düşüşe geçti. Usta ekonomist, bu gizemli çöküşün arkasında yatan iki temel nedeni kuruşu kuruşuna açıkladı.

MAHFİ EĞİLMEZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKALARI GİZLİCE ALTIN SATTI

Değişen piyasa yaklaşımlarını analiz eden Mahfi Eğilmez, altındaki şok düşüşün birinci nedeninin tahvil faizlerindeki değişim ve altındaki iki yıllık "balon" endişesi olduğunu belirtti. İkinci gizli nedeni ise uluslararası kurumsal hamlelere bağlayan Eğilmez, yazısında şu kritik alıntıyla gerçeği haykırdı: "Savaşla birlikte birçok ülkede finansal yatırımı bulunan yatırımcılar, varlıklarını dolara çevirerek kendi ülkelerine dönmek istediler. Böylece ciddi bir dolar talebi ortaya çıktı. Merkez bankaları da bu talebi karşılayabilmek için altın satmak zorunda kaldılar. Bu durum piyasada altın arzını artırdı ve fiyatların düşmesine neden oldu."

375 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL AKIL TUTULMASI: "BÖYLESİ BİR İRRASYONELLİK CEZASIZ KALIYOR"

Eskiden sadece gelişmekte olan ülkelerin oy uğruna başvurduğu "irrasyonel (akıl dışı) davranış kalıplarının" artık tüm dünyaya yayıldığını vurgulayan usta iktisatçı, emperyalist güçlerin yarattığı devasa finansal israfı şu sözlerle deşifre etti: "Medyada, ABD’nin İran’a geri adım attırmak amacıyla giriştiği savaşta yaklaşık 75 milyar dolar harcadığı yazıldı. Ayrıca İran’ın uğradığı kayıpların giderilmesi ve ülkenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulmasının gündemde olduğu öne sürülüyor. Oysa Hürmüz Boğazı açıkken ve enerji akışı devam ederken sistem işliyordu. Sonuçta savaş öncesindeki duruma dönülebilmesi için yaklaşık 375 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkmış oldu. Böylesine bir irrasyonellik cezasız kaldığı sürece rasyonel davranışların değeri yeterince anlaşılamaz."

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN" BARONLAR: DÜNÜN KESİN DOĞRULARI BİTTİ

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle piyasaların ultra esnek bir yapıya büründüğünü, artık krizlerin ilk andaki sert şok dalgasının çok kısa sürdüğünü ifade eden Eğilmez, piyasa aktörlerinin yeni koşulları hızla analiz edip kâr amacıyla ortama uyum sağladığını belirtti. “Krizi fırsata çevirmek” sözünün tam da bu sömürü mekanizmasını anlattığını ifade eden duayen yazar, köşe yazısını tokat gibi bir gerçekle noktaladı: "Sonuç olarak, küreselleşme yalnızca ekonomiyi değil, krizlere verdiğimiz tepkileri de değiştirmiş bulunuyor: Dünün kesin doğruları bugün aynı şekilde geçerli olmayabilir."

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