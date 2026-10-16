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Kaynak: AA

Tekirdağ’da iki yıl üst üste işlenmediği tespit edilen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 20 parsel kiraya verildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 15 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, kiralanan arazilerin toplam büyüklüğü 288,4 dekara ulaştı. Sözleşmeler, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile kiracılar arasında imzalandı.

37 PARSEL İÇİN DUYURU YAPILDI, 20 PARSEL KİRALANDI

İlçe komisyonlarının saha incelemelerinde işlenmediği belirlenen ve kiralanması planlanan 37 parsel için ilan yayımlandı. Ancak ilan süresi içinde yalnızca 20 parsel için kiralama talebi geldi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından talep gelen parsellerin tamamının kiralama işlemi tamamlandı.

Kiralanan arazilerin 149,2 dekarı Şarköy’de, 87,6 dekarı Kapaklı’da, 35,7 dekarı Malkara’da ve 15,9 dekarı Çerkezköy’de bulunuyor. Böylece yaklaşık 596 bin liralık toplam kira bedeli üzerinden sözleşmeler yapıldı. Bazı parsellerde verilen tekliflerin komisyonların belirlediği rayiç kira bedelinin üzerine çıktığı da bildirildi.

İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

İşlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin düzenlemenin yasal dayanağını oluşturan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 8/K maddesindeki değişiklik, 5 Nisan 2023’te yürürlüğe girdi. Uygulamanın nasıl yürütüleceğini belirleyen İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik ise 22 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, çeşitli nedenlerle üst üste iki yıl işlenmeyen ve gerçek veya tüzel kişilere ait olan tarım arazilerinin tarımsal üretim amacıyla sezonluk olarak kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Hazineye ait tarım arazileri bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutuluyor.

KİRA GELİRİ ARAZİ SAHİPLERİNE ÖDENECEK

Düzenleme kapsamında kiraya verilen arazilerin mülkiyeti el değiştirmiyor. Kiralama işlemi, arazinin tarımsal amaçla kullanılması şartıyla gerçekleştiriliyor ve kira geliri arazi maliklerine ait oluyor. Maliklere ulaşılamaması durumunda ise kira bedeli, yönetmelikte belirtilen usule göre kamu bankasında araziye özgülenmiş hesapta tutuluyor.

Tekirdağ’daki uygulamada kiralanan arazilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydedilerek tarımsal üretim planlamasına dahil edileceği belirtildi. Arazilerde buğday, arpa, ayçiçeği, kanola ve yem bitkilerinin yanı sıra nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi ürünlerin yetiştirilebileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, boş kalan arazilerin yeniden üretime kazandırılmasının gıda arzına katkı sağlayacağını ve arazi sahiplerine gelir imkanı sunacağını ifade etti. Müdürlüğün açıklamasına göre çalışma, Tekirdağ’ın tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla sürdürülecek.