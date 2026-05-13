Yeşiller Partisi ile Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) arasında sağlanan uzlaşmanın ardından, eyalet meclisinde yapılan oylamayla yeni kabine göreve başladı.

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde özellikle ekonomi, enerji dönüşümü, otomotiv sanayi ve göç politikalarına odaklanması bekleniyor.

Hükümetin kurulmasıyla birlikte Cem Özdemir, Baden-Württemberg’in yeni başbakanı olarak göreve başladı.

Mart 2026’da yapılan eyalet seçimlerinde Yeşiller Partisi, Özdemir’i başbakan adayı olarak göstermiş ve yüzde 30,2 oy alarak birinci olmuştu. CDU ise yüzde 29,7 ile ikinci sırada yer almıştı. Seçim sonuçlarına göre her iki parti de eyalet meclisinde 56’şar sandalye elde etmişti.