Almanya merkezli teknoloji girişimi Solar Markise, güneşten korunma ihtiyacı ile yenilenebilir enerji üretimini tek bir yapıda birleştiren yeni fotovoltaik tente çözümünü tanıttı. Konutların yanı sıra ticari işletmeler için de tasarlanan bu sistem, iki farklı güç seçeneğiyle pazara sunuluyor. Sistem; M modeliyle 1,35 kW, daha geniş kullanım alanlarına hitap eden L modeliyle ise 1,8 kW kurulu güç imkânı sağlıyor. Alüminyum iskelet üzerine entegre edilen sarılabilir esnek güneş panellerinden oluşan donanımlar, monokristal hücre yapısı sayesinde her bir modülde 450 W güç ve yüzde 15 verimlilik sunuyor. Su geçirmezlik ve yüzde yüz UV koruma özelliklerine sahip olan bu dayanıklı yapı, 10 yıllık ürün garantisiyle destekleniyor.

ÜRETİLEN ELEKTRİK DOĞRUDAN MEKÂNDA TÜKETİLEBİLİYOR

Sistem, Almanya'daki mevcut mevzuatlar çerçevesinde balkon tipi fotovoltaik enerji kategorisinde tescil edildiği için şebekeye aktarılabilen güç 800 W seviyesinde sınırlandırılıyor. Geliştirici firmanın temel yaklaşımı ise üretilen elektriğin şebekeye verilmek yerine evlerde, ticari mekânlarda veya karavanlarda anlık olarak tüketilmesini sağlamak. Gerekli inverter altyapısıyla birlikte paket halinde teslim edilen ürünler, yaklaşık 2 ila 4 saat gibi kısa bir sürede kolayca monte edilebiliyor. Fiyat tarafında ise M modeli 4 bin 499 euro, L modeli ise 5 bin 499 euro etiketiyle satışa sunulurken, bu rakamların benzer kalitedeki standart tentelere kıyasla yalnızca yüzde 10 ila 15 civarında daha yüksek olduğu belirtiliyor.

DACH BÖLGESİNDEN SONRA YENİ ÜRÜNLER GELECEK

İlk pilot uygulamaları yılın başlarında devreye alınan proje, şu aşamada öncelikli olarak restoranlar, cafe işletmeleri, mimarlar ve tente satıcıları gibi ticari müşterileri odağına alıyor. Orta vadede Almanya, Avusturya ve İsviçre'den oluşan DACH bölgesinde yaygınlaşmayı hedefleyen Solar Markise, ilerleyen dönemlerde bu teknolojiyi güneş enerjili panjur, katlanabilir şemsiye ve farklı gölgelendirme sistemlerine de aktarmayı planlıyor.