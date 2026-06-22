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Kaynak: AA

Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin KNDS’nin yüzde 40’lık hissesini devralacağı bildirildi. Açıklamada, bu adımın şirketin stratejik önemi doğrultusunda Almanya’nın ulusal çıkarlarını koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

Almanya ve Fransa hükümetlerinin şirketin stratejisi ve yönetimi konusunda ortak bir anlaşmaya vardığı belirtilirken, her iki tarafın hissedarlık yapısını ve olası değişimleri düzenli olarak gözden geçireceği ifade edildi. Ayrıca söz konusu anlaşmanın, ilerleyen dönemde KNDS’nin halka arzı için de zemin hazırladığına dikkat çekildi.

Küresel ölçekte hız kazanan silahlanma yarışı ve teknolojik rekabet ortamında atılan bu adımın, daha bağımsız ve egemen bir Avrupa savunma vizyonuna hizmet edeceği değerlendirmesi yapıldı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ise Alman Federal Meclisi Bundestag’ın Bütçe Komisyonu’nun onayı gerekiyor.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, söz konusu yatırımın Almanya’daki sanayi katma değerini güçlendireceğini, teknolojik egemenliği artıracağını ve kritik teknolojilerin güvence altına alınmasını sağlayacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche de Almanya ile Fransa’nın gelecekte Avrupa savunma kapasitesi açısından merkezi öneme sahip bir şirketin gelişimi hakkında eşit söz hakkına sahip olacağını ifade etti.

KNDS, 11 yıl önce Alman savunma şirketi Krauss-Maffei Wegmann ile Fransız devletine ait Nexter’in birleşmesiyle kurulmuştu. Şirket, “Leopard” ve “Boxer” gibi muharebe tanklarının üretimiyle tanınıyor.

Mevcut yapıda şirketin yarısı Fransız devletine, diğer yarısı ise Alman Wegmann aile holdingine ait bulunuyor. Ancak aile holdinginin şirketten çekilerek halka arz planı yaptığı bilinirken, Alman hükümetinin bu hisseleri devralmak için aylardır diplomatik ve finansal girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Bu gelişme, Avrupa savunma sanayisinde güç dengelerinin yeniden şekillenebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.