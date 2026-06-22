Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer Balı’nın 2026 sezonuna ilişkin yeni satış fiyatı kooperatiflerin ortak kararıyla belirlendi. 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’nda, 40’ı endemik olmak üzere 400’ü aşkın çiçek türünden elde edilen balın kilogram fiyatı 7 bin TL olarak açıklandı.
Anzer Balı’nda fiyat farkı: Kooperatif 7 bin, internet 38 bin TL
Dünyaca ünlü Anzer Balı’nda 2026 sezon fiyatı açıklandı. Kilo fiyatı 7 bin TL olurken internet satışlarında 38 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlar dikkat çekti. Kooperatif ve e-ticaret arasındaki dev fark tüketiciyi şaşırtıyor. Detaylar haberimizde…Kaynak: Haber Merkezi / İHA
2026 SEZONU ÜRETİM SÜRECİ BAŞLADI
250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlarla satışa sunulacak Anzer Balı için arıcılar yaylaya çıkarak kovanlarını yerleştirdi. Üreticiler, sezonun başladığını ve bal üretim sürecinin resmen başladığını duyurdu.
Kooperatif yetkilisi ve Anzerli bal üreticisi Osman Civelek konuya ilişkin şunları söyledi:
"2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer'e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız. Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7 bin TL olmasını, yine polen fiyatlarının da aynı şekilde 1 kilogram polenin 7 bin TL olmasını karar verdik. Geçen sene bu 6 bin liraydı, bu sene 7 lira oldu. Ülkedeki ekonomik şartları biliyoruz. Biz de tüketiciyi çok fazla mağdur etmeme adına cüzi bir zam yaptık. Anzer Balı'nı korumak için bu zam gerekliydi, fakat cüzi bir zamdır"
HAVA ŞARTLARI SEZONU GECİKTİRDİ
Bir diğer kooperatif başkanı ve Anzer Balı Üreticisi Muzaffer Deniz ise hava koşullarına dikkat çekerek sezonun gecikmeli başlayacağını belirtti:
"Bu sene hava şartlarının biraz soğuk olması sebebiyle Anzer Yaylası'nda şu anda görünen geçen yıla oranla biraz daha geç başlayacağı. Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsimin 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz. Arıcılarımıza hayırlı sezonlar diliyorum. Bol rızıklar diliyorum. Tabii ki en önemli olan şey; hakiki Anzer balını tüketicilere en orijinal haliyle biz kooperatifler olarak üretip kendilerine gerçek Anzer balını ulaştırmanın gayesi içerisindeyiz. İnşallah bunu en güzel şekilde tüketicilerimize ulaştıracağız. Hepimize hayırlı olsun, tüketicilerimize de hayırlı olsun diyoruz"
AŞAĞI VE YUKARI ANZER’DE ÜRETİM FARKI
Aşağı Anzer ve Yukarı Anzer olmak üzere iki bölgeden oluşan yaylada üretimin farklı zamanlarda başladığı belirtildi. Aşağı Anzer’de sezonun yaklaşık 10–15 gün daha erken başladığı ifade edildi.
Kooperatif yetkilisi Adem Turgut ise şöyle konuştu:
"Anzerimiz iki bölgeye ayrılmaktadır; bir Aşağı Anzer, bir Yukarı Anzer. Bizim sezonumuz 10-15 gün daha erken başladı. Mevsim biraz geç. Gerçek Anzer balını vatandaşa en güzel şekilde iletmenin gayesindeyiz. Bütün arıcılarımıza helalinden bol rızıklar diliyoruz"
İNTERNETTE ANZER BALI FİYAT KARMAŞASI DİKKAT ÇEKİYOR
Anzer Balı’nın üretim zorluğu, sınırlı miktarda elde edilmesi ve yüksek talep, fiyatların her yıl değişkenlik göstermesine neden oluyor. Özellikle e-ticaret platformlarında farklı satıcılar arasında ciddi fiyat farkları göze çarpıyor.
KOOPERATİF SATIŞ FİYATI 7 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ
Üretici kooperatifleri tarafından açıklanan resmi fiyat listesinde ise kilogram fiyatı 7.000 TL olarak sabitlendi. Buna göre;
250 gram: 1.500 TL
500 gram: 3.000 TL
1 kilogram: 7.000 TL
şeklinde satış yapılacağı duyuruldu.
ONLİNE SATIŞLARDA KİLO FİYATI 38 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR
Online satışlarla kooperatif fiyatları arasındaki ciddi fark, tüketicilerin dikkatini çekerken uzmanlar özellikle gramaj ve satış kanalı kontrolünün önemine vurgu yapıyor.
Bazı platformlarda 250 gramlık ürünlerin 9.500 TL’ye, 500 gramlık ürünlerin ise 10.400 TL’ye kadar satıldığı görülüyor. Bu da kilogram fiyatını 20.000 TL ile 38.000 TL bandına kadar çıkarabiliyor.
Öte yandan kooperatifin resmi satışlarında 250 gramlık ürünün 1.500 TL olduğu ve kilogram maliyetinin 6.000 TL seviyesinde bulunduğu bilgisi yer alıyor.