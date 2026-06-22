Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük rapora göre yeni haftada Türkiye ikiye bölünüyor. Batı ve güney kesimlerde termometreler 40 dereceye dayanarak kavurucu sıcaklara sahne olurken, doğu illerinde gök gürültülü sağanak ve sel riski bekleniyor. İşte gün gün hava durumu detayları...

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 - 26 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin haritalarını yayımladı. Yeni haftada Türkiye, iki farklı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun batı, güney ve güneydoğu kesimlerinde aşırı sıcaklar bunaltırken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile iç kesimlerin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Haftanın ilk gününde Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli ve oldukça sıcak bir hava hakim olurken, İzmir ve çevresinde termometreler 37 dereceyi gösterirken, Şanlıurfa'da sıcaklık 39 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Salı günü sıcaklıklar etkisini daha da artırıyor. Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi bulurken, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde 38-39 derecelik kavurucu sıcaklar yaşanacak. Ege kıyılarında İzmir 37 derece ile sıcaklığını koruyor. Salı günü yağışlı sistem etki alanını genişletiyor. Sadece kuzeydoğuda değil; Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Hafta ortasına gelindiğinde yurdun batısı ile doğusu arasındaki hava durumu farkı belirginliğini koruyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'de açık, parçalı bulutlu ve sıcak bir hava etkili olmaya devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da (Erzincan, Erzurum, Kars, Van çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Perşembe günü; yağışlı alanlar yurdun doğu sınırlarına (Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri) doğru daralıyor. Yurdun geri kalan büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim. Sıcaklıklar Güneydoğu'da 38-39 derece, Ege ve Akdeniz sahillerinde ise 35-37 derece bantlarında seyretmeye devam ederek bunaltıcı etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Haftanın son iş gününde Batı bölgelerde güneşli ve sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yine Türkiye'nin en sıcak noktası olarak öne çıkıyor (39 derece). Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar hafta sonuna girerken kendini göstermeye devam edecek.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Bugün bölgelerde hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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