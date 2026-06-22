TOKİ 48 ay taksitle 45 ilde kelepir arsalar satışa çıkarıyor

Kampanyanın en dikkat çeken yanlarından biri de peşin alımlarda uygulanacak dev indirimler oldu. Arsa bedelinin tamamını peşin ödemek isteyen alıcılara genel olarak yüzde 15 oranında indirim sağlanırken; açık artırmadaki 173, 174, 175, 176 ve 177 numaralı özel lotlarda bu indirim oranı yüzde 35'e kadar çıkacak.