Kaynak: İHA

25 Temmuz 2026 tarihinde Frankfurt'tan yola çıkan ve İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye adım atan Murat Sağlam, Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı. Yaklaşık 40 gündür yolda olan ve Anıtkabir'de tamamlamayı planladığı rotasında binlerce kilometre kateden sporcu, rotasının temel motivasyonunu ve mesajlarını paylaştı.

"AMACIM İNSANLARA UMUT VE BARIŞ AŞILAMAK"

Yolculuğun sosyal medyadaki sanal ilişkilerin ötesine geçerek gerçek insani bağlar kurma fikriyle doğduğunu ifade eden Sağlam, "Benim amacım insanlara bir umut vermek, insanları bir arada tutabilmek ve barışla kucaklaşmak. Dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajları en büyük motivasyon kaynağım" dedi.

ÇOCUKLARA KENDİNE İNANMA VE SPOR ÇAĞRISI

Projesinin odağında çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayan deneyimli sporcu, gençlerin disiplinli çalışarak kendilerine inanmaları gerektiğinin altını çizdi. Sporun çocuk gelişimindeki kritik rolüne dikkat çeken Sağlam, antrenörü Mikail Yılmaz ile birlikte çocuklara yönelik özel bir spor kampı düzenlediklerini, burada hem minik sporcuları yetiştirmeyi hem de deneyimli isimleri üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

"TÜRK TOPRAĞINA ULAŞMAK ENERJİMİ YENİLEDİ"

Yolculuk boyunca çevre bilincine de dikkat çekerek geçtiği ülkelerdeki gözlemlerini aktaran Sağlam, Türkiye sınırını geçtiği anı yolculuğun en duygusal dönüm noktası olarak tanımladı. Yunanistan sınırından geçip Türk toprağına ayak basmasıyla tüm yorgunluğunun gittiğini söyleyen Sağlam, "En büyük hedeflerimden biri Türk toprağına ulaşmaktı. Geldiğim an tüm enerjim yenilendi" ifadelerini kullandı.

Keşan'daki kısa molasının ardından hedefine kilitlenen sporcu, Anıtkabir rotası doğrultusunda İstanbul'a doğru paten sürmeye devam etti.