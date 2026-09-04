İşlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin uygulamada arazi sahiplerini yakından ilgilendiren süreç devam ediyor.
Miras kalan araziyi işlemeyenler dikkat: Kiraya verilebilir, süreç başladı
Bilecik’te ilk yıl ve üst üste iki yıl işlenmediği tespit edilen tarım arazilerinin listesi ilan edildi. İşlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi sürecini ilgilendiren listede arazisi bulunan vatandaşların, itiraz etmek için sadece 5 günlük yazılı başvuru süresi bulunuyor.Kaynak: Diğer
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen arazi tespit çalışmaları sonucunda işlenmediği belirlenen tarım arazilerine ilişkin listenin ilan edildiğini duyurdu.
Tarımdan Haber'de yer alan verilere göre Söz konusu çalışma, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu tarafından yürütüldü.
İLK YIL VE ÜST ÜSTE İKİ YIL İŞLENMEYEN ARAZİLER BELİRLENDİ
Arazi Tespit Komisyonu'nun saha ve büro çalışmaları sonucunda, bölgede ilk yıl işlenmeyen ve üst üste iki yıl boyunca işlenmediği tespit edilen tarım arazilerinin listesi tek tek hazırlandı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2026 tarihli duyurusuna göre hazırlanan söz konusu liste, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren 5 gün süreyle askıya çıkarıldı.
İTİRAZ SÜRESİ BAŞLADI: BAŞVURULAR YAZILI YAPILACAK
Arazisinin işlenmeyen tarım arazileri listesine hatalı şekilde dahil edildiğini düşünen vatandaşların ilan süresini kaçırmaması gerekiyor.
İl Müdürlüğü, açıklanan listelere yapılacak itirazların ilan süresi içerisinde yazılı olarak İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.
Arazisinin durumuna itiraz etmek isteyen hak sahiplerinin 5 günlük ilan ve itiraz süresi bitmeden başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor.
İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ LİSTESİ NEDEN KRİTİK?
Yayımlanan duyuru, sıradan bir bilgi listesi olmanın ötesinde resmi kiralama sürecinin ilk adımını oluşturuyor. Dayanağını İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'ten alan uygulama kapsamında; itiraz edilmeyen veya tespiti kesinleşen araziler, tarımsal üretime kazandırılması amacıyla bakanlık tarafından tarımsal amaçlı kiraya verilecek.
Bu nedenle mülkiyet hakkı kaybı veya rızasız kiralama algısının önüne geçilmesi adına arazi sahiplerinin il merkez veya ilçe müdürlüklerindeki listeleri kontrol etmesi gerekiyor.
BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN RESMİ DUYURU
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan ilk yıl ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait liste 01/09/2026 tarihinden itibaren 5 gün süre ile ilan edilmiştir. İlan süresi içerisinde listelere yapılacak itirazların yazılı olarak İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir."