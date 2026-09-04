Miras kalan araziyi işlemeyenler dikkat: Kiraya verilebilir, süreç başladı

BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN RESMİ DUYURU

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan ilk yıl ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait liste 01/09/2026 tarihinden itibaren 5 gün süre ile ilan edilmiştir. İlan süresi içerisinde listelere yapılacak itirazların yazılı olarak İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir."