Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihi bir eşiği aşarak ana akım partilerin yıllardır uyguladığı tecrit (güvenlik duvarı - Brandmauer) politikasını deldi. AfD adayı Tobias Rausch, eyalet parlamentosu başkanı seçilerek Almanya tarihinde bu seviyedeki bir yasama makamına oturan ilk AfD'li siyasetçi oldu.

'SİYASİ GÜVENLİK DUVARLARI ARTIK GEÇMİŞTE KALMALI'

Rausch’un zaferini çarpıcı kılan temel unsur ise oylamadaki matematiksel tablo oldu. AfD ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) parlamentodaki toplam sandalye sayısı 44 olmasına rağmen, gizli oylamada Rausch'a 48 oy çıktı. AfD'nin BSW dışında en az dört farklı parti milletvekilinden daha destek almayı başardı.

2013 yılında AB karşıtı bir platform olarak kurulan ve 2015'teki mülteci akınının ardından sert bir göç karşıtı çizgiye evrilen AfD, özellikle doğu eyaletlerinde oylarını konsolide etmeye devam ediyor. 35 yaşındaki Rausch, göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmada "Siyasi güvenlik duvarları artık geçmişte kalmalı" diyerek diğer partilere doğrudan işbirliği mesajı verdi.

HÜKÜMET KURMA DÜĞÜMÜ VE BSW'NİN TUTUMU

6 Eylül'deki eyalet seçimlerini birinci sırada tamamlayan AfD, mutlak çoğunluğun üç sandalye gerisinde kaldığı için henüz bir hükümet kurabilmiş değil. AfD’nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund için parlamento aralık ayında ilk oylamasını gerçekleştirecek.

Katı göç politikaları ve Rusya ile enerji ilişkilerinin yeniden başlatılması gibi konularda AfD ile benzer görüşleri paylaşan BSW, koalisyon iddialarını kesin bir dille reddediyor. Parti, başbakanlık oylamasında çekimser kalacağını açıkladı.

BSW'nin çekimser kalması teorik olarak bir AfD azınlık hükümetinin önünü açsa da, Siegmund bu modeli partisini küçük bir gruba bağımlı kılacağı gerekçesiyle reddediyor. Siegmund, aralık ayında gerekli desteğin sağlanamaması durumunda erken seçim seçeneğini değerlendireceklerini belirtiyor.