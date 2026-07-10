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Kaynak: AA

Almanya Savunma Bakanlığının Parlamento Savunma Komisyonu'na sunduğu bilgilendirmeye göre, ABD'nin Erbil'deki uluslararası askeri üsten çekilme kararı sonrası sağlanan güvenlik desteğinin sona erecek olması, Alman kampının kapatılmasında belirleyici oldu.

Karar kapsamında kampta görev yapan askeri danışmanlar, sağlık ekipleri ve lojistik personeli ülkelerine geri dönecek.

Bununla birlikte, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un talimatı doğrultusunda, Peşmerge güçlerine yönelik danışmanlık faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla sınırlı sayıda Alman askeri Erbil'deki Almanya Başkonsolosluğu bünyesinde görev yapmayı sürdürecek.

Güvenlik gerekçesiyle Erbil'de kalacak asker sayısına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Alman Silahlı Kuvvetleri, 2015 yılından bu yana DEAŞ'la mücadele kapsamında Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği sağlıyor.