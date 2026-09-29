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Almanya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller Partisi siyasetçisi Robert Habeck, Alman kamu yayıncısı ARD'ye verdiği mülakatta İsrail'in Gazze'deki operasyonları ve Almanya'daki antisemitizm tartışmalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Habeck, ülkede özellikle sol kesimde artış gösteren antisemitizmin temel nedeninin İsrail'in Gazze'deki eylemleri olduğunu savundu.

'GAZZE’DE SAVAŞ SUÇLARI İŞLENDİĞİNE DAİR PEK ÇOK KANIT VAR'

İsrail hükümetinin politikalarına yönelik meşru eleştiriler ile antisemitizmle mücadelenin eş tutulmaması ve birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Habeck, haklı soruların gündeme getirildiği durumlarda antisemitizm suçlaması korkusuyla sessiz kalınmasını büyük bir hata olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik değerlendirmelerinde "savaş suçu" ifadesini açıkça kullanan Habeck, "Bence Gazze’de savaş suçları işlendiğine dair pek çok kanıt var" dedi. Buna karşın, yaşananlar için "soykırım" terimini kullanmaktan özellikle tereddüt ettiğini belirten Alman siyasetçi, bu duruşunu Almanya'nın Nazi dönemindeki karanlık geçmişine dayandırdı. Holokost'u son derece korkunç ve benzersiz bir olay olarak gördüğünü belirten Habeck, bu ağır kavramın genel bir ifadeye dönüşerek her durum için kullanılmasını doğru bulmadığını vurguladı.

İsrail devletinin varoluş ve güvenlik felsefesinin, Yahudilerin bir daha asla şiddet yoluyla yok edilmesine izin vermeme ilkesi üzerine inşa edildiğini hatırlatan Habeck, ülkeyi "savunmacı, mücadeleci ve aynı zamanda dışa karşı saldırgan" bir devlet olarak tanımladı. Ancak bu tarihsel güvenlik anlayışının Gazze'de uygulanan politikalarda sınırları aştığını belirten eski Başbakan Yardımcısı, atılan adımların ve kullanılan gücün pek çok noktada aşırıya kaçtığına dikkat çekti.