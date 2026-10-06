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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’de eylül ayında enflasyonun beklentilerin altında kalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Ekim'deki toplantısında faiz indirimi senaryolarını güçlendirdi. Alman finans devi Commerzbank, mevcut tablonun para politikasını gevşetmek için alan yarattığını belirtirken, Türk lirası üzerindeki baskıların ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 artmasına rağmen, yıllık enflasyon ağustostaki yüzde 31,51 seviyesinden yüzde 29,73'e indi. Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, baz etkisinin ağırlıklı rol oynadığı bu düşüşün ve fiyat artış hızındaki belirgin yavaşlamanın yeni bir indirim adımı için zemin hazırladığını belirtti.

MASADAKİ 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM

En son politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası'nın, yavaşlayan enflasyon ivmesini göz önüne alarak 22 Ekim'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puanlık bir indirime gitmesi olası bir senaryo olarak banka tarafında değerlendiriliyor.

Enerji ve gıda gibi oynak kalemleri dışlayan C endeksi yıllık bazda yüzde 28,70'e gerilese de aylık yüzde 2,14 artış kaydetti. Analize göre manşet enflasyondaki düşüşe rağmen aylık fiyat artışlarının henüz tam anlamıyla durmamış olması ve yılın son çeyreğinde enflasyonun yeniden hızlanma ihtimali, piyasalar için dikkatle izlenmesi gereken bir risk unsuru olarak görülüyor.

KUR ÜZERİNDE BASKI SÜRMESİ BEKLENİYOR

Enflasyon cephesindeki olumlu sürpriz, kur tarafında kalıcı bir değerlenmeye dönüşmedi. Commerzbank, döviz piyasalarındaki resmi müdahalelerin kısa vadeli dalgalanmaları sınırlasa bile orta vadeli genel eğilimi değiştirmekte yetersiz kalabileceğini savunuyor. Faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte kur üzerindeki baskının sürmesi beklendiğini ifade etti.

TCMB'nin ihtiyatlı ve makro verilere dayalı karar alma prensibi doğrultusunda, 22 Ekim öncesi piyasaların odaklandığı ana göstergeler; aylık enflasyonun seyri, döviz kurlarındaki hareketlilik ve enerji fiyatlarındaki değişimler olacak.