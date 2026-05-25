Küresel enerji krizi ve tırmanan yakıt maliyetleri, ulaşım sektöründe taşları yerinden oynattı. Dünyanın en büyük elektrikli iki tekerlekli araç üreticisi Çinli Yadea, Avrupa pazarına agresif bir giriş yaparak Macaristan'da fabrika kurma planını öne çekti ve satış noktası hedefini 10 binin üzerine çıkardı. Çinli dev yurt dışı satışlarında yüzde 70 rekor büyüme koşarken, Alman lüks otomobil devi Porsche ise yüksek maliyet baskısına dayanamayarak elektrikli bisiklet motoru birimini tamamen kapatma kararı aldı.

Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan askeri hareketliliklerin küresel akaryakıt ve petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanma, dünya genelinde tüketicileri otomobillerden indirip iki tekerlekli elektrikli araçlara bindirmeye başladı. Yaşanan bu zorunlu enerji dönüşümünü dev bir fırsata çeviren Çinli elektrikli scooter ve motosiklet üreticileri, Avrupa Kıtası’na adeta çıkarma yapıyor.

ÇİNLİ YADEA’DAN MACARİSTAN HAMLESİ: GÜMRÜK DUVARLARINI AŞACAK

Dünyanın en büyük iki tekerlekli elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çinli Yadea, tırmanan akaryakıt maliyetleri nedeniyle Londra ve Paris gibi metropollerde patlayan talebe yetişmek için düğmeye bastı. Türkiye, Brezilya, Vietnam, Endonezya ve Meksika’da halihazırda devasa üretim üsleri bulunan şirket, Avrupa pazarına doğrudan lojistik sağlamak adına Macaristan'daki fabrika yatırımını öne çekti.

Bu stratejik fabrika yatırımı sayesinde Çinli dev, hem Avrupa'daki yüksek nakliye maliyetlerinden kurtulacak hem de Avrupa Birliği'nin (AB) Çin menşeli ürünlere uygulamayı planladığı olası gümrük vergisi ve kotaları pasifize etmiş olacak. Şirketin yurt dışı satış noktalarını 3 bin 700’den 10 binin üzerine çıkarma hedefi bulunurken, 2026 yılı yurt dışı satışlarının geçen yıla oranla yüzde 70 artması bekleniyor.

AFRİKA İÇİN ÇILGIN PROJE: SCOOTER BATARYASI EVLERE "YEDEK ENERJİ" OLACAK

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi verilerine göre, dünyada bataryalı iki tekerlekli araçların pazar payı henüz yüzde 15 seviyesinde. Bu da sektörün önünde devasa bir bakir alan olduğunu kanıtlıyor.

Yadea yöneticileri, gelişmekte olan pazarlar ve özellikle Afrika için ezber bozan bir model de geliştirdi. Elektrik altyapısının zayıf olduğu, sık sık kesintilerin yaşandığı bölgelerde, scooter bataryalarının evler için birer "yedek enerji kaynağı (jeneratör)" olarak kullanılabileceğini savunan şirket, bu formülü yeni bir iş modeline dönüştürüyor.

LÜKS DEV PORSCHE HAVLU ATTI: FABRİKAYI KAPATIYOR!

Çinli üreticiler küresel krizi fırsata çevirip Avrupa'yı kuşatırken, Alman otomotiv endüstrisinin gururu lüks spor otomobil üreticisi Porsche ise elektrikli bisiklet sektöründe havlu attığını duyurdu.

ABD’nin otomobil tarifeleri ve elektrikli araç dönüşümünün getirdiği devasa Ar-Ge maliyetleri nedeniyle ciddi bir kâr baskısı yaşayan Porsche, elektrikli bisiklet motoru geliştiren bölümünü tamamen kapatma kararı aldı. Almanya ve Hırvatistan’da toplam 360 personeli doğrudan etkileyecek olan bu küçülme operasyonu, Porsche’nin ana faaliyeti olan lüks spor otomobillere odaklanma stratejisinin bir parçası olarak ilan edildi.

Analistler, Avrupa'daki yüksek enerji maliyetleri ve şehir içi ulaşım dönüşümünün Avrupalı yerleşik üreticileri boğduğunu, düşük maliyetli ve agresif Çinli üreticilere ise devasa bir oyun alanı açtığını vurguluyor.