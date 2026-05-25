Yeniçağ Gazetesi
25 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
Bayram tatilinde hangi marketler kaça kadar açık?

Bayram alışverişini son güne bırakanlar için 2026 Kurban Bayramı çalışma saatleri belli oldu. İşte Arefe günü ve bayram boyunca marketlerin çalışma takvimi...

Kurban Bayramı öncesinde eksiklerini tamamlamak amacıyla alışveriş telaşına düşen vatandaşların gözü, zincir marketlerin çalışma düzenine çevrildi. Tatil süresince günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketlerin yolunu tutacak olan tüketiciler, bu dönemde her zamankinden farklı mesai saatleriyle karşılaşacak.

2026 yılı Kurban Bayramı için evlerinde hazırlıklara başlayan vatandaşlar, marketlerin hangi günlerde ve saatlerde açık olacağını merakla inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu sene Arefe günü 26 Mayıs Salı, bayramın başlangıcı olan birinci gün ise 27 Mayıs Çarşamba günü olacak...

Bayram tatilinde hangi marketler kaça kadar açık? - Resim: 3

Sözcü'den Güzder Berk Topuzoğlu'nun haberine göre, son iş günlerinde eksiklerini tamamlamak isteyenler için BİM, A101, Şok ve Migros gibi dev perakende zincirlerinin bayram mesaileri netleşti.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?


Bayram haftasının ilk günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü tüm zincir ve yerel marketler normal çalışma
düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Bugün alışveriş yapacak vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama yapılmayacak. Marketler genel olarak 09.00 – 21.00 veya 22.00 saatleri arasında çalışacak.

26 MAYIS SALI (AREFE GÜNÜ) MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ NASIL?
Arefe günü resmi tatil her ne kadar öğleden sonra başlasa da gıda ve temel ihtiyaç maddelerine erişimin kesintisiz sürmesi amacıyla A101, BİM, ŞOK, Migros ve File gibi tüm büyük zincir marketler Arefe gününde tam gün boyunca açık kalacak. Vatandaşlar, salı günü marketlerin standart kapanış vakitlerine kadar (21.00 - 22.00) rahatlıkla alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte, vatandaşların en çok uğradığı dev market zincirlerinin çalışma düzenlerinde ve mesai saatlerinde değişiklikler görülecek. Tüketicilerin bayram süresince mağduriyet yaşamaması adına, Türkiye'nin önde gelen perakende devlerinin bayram politikası ve çalışma takvimi şu şekilde:

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bayramın 1. ve 2. Günü (27-28 Mayıs): Kapalı olacak.
Bayramın 3. Günü (29 Mayıs Cuma): Normal çalışma
saatlerinde (09.00 - 21.00) kapılarını yeniden açacak.
- A101 Çalışma Saatleri
Bayramın 1. Günü (27 Mayıs Çarşamba): Kapalı olması bekleniyor.

Bayramın 2. Günü (28 Mayıs Perşembe): İtibarıyla
normal mesai düzenine geri dönmesi bekleniyor...

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
Bayramın 1. Günü: Genellikle öğleden sonra (12.00 - 13.00 civarı) kapılarını açıyor. Bazı bölgelerde ise ilk gün tamamen kapalı kalıp ikinci gün açılması öngörülüyor.

Bayramın diğer günlerinde ise normal saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayram Boyunca Açık:

Migros, bayramın birinci günü dahil olmak üzere tatil süresince hizmet vermeye
devam edecek. Ancak bayramın 1. günü açılış saati öğlen 13.00’e çekilecek, kapanış ise normal saatinde
(22.00) yapılacak. Diğer günler normal saatler geçerli
olacak.

FİLE MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın 1. ve 2. Günü:

Kapalı kalmayı tercih eden zincirler arasında yer alıyor.

File Market şubeleri bayramın 3. günü itibarıyla çalışma saatlerine dönecek.

Marketlerin AVM içindeki şubeleri veya turistik bölgelerdeki mağazalarında çalışma saatleri lokasyona göre esneklik gösterebilir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına mahallelerindeki şubelerin duyurularını da kontrol etmesi öneriliyor.

