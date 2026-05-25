ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve ticaret gerilimi otomotiv sektöründe yeni bir boyuta taşındı. Washington yönetimi, Çin bağlantılı araçlar ve otomotiv teknolojilerine yönelik daha sert kısıtlamalar için hazırlık yaparken, Çin’de elektrikli araçların pazardaki ağırlığı hızla artıyor.

ABD Kongresi’nde görüşülen “Connected Vehicle Security Act” adlı yasa tasarısı kapsamında, Çin üretimi ya da Çin bağlantılı araçlar, yazılımlar ve donanımların ülkeye girişine sınırlama getirilmesi planlanıyor.

ABD’li yetkililer, bağlantılı araç sistemlerinin hassas veri ve konum bilgilerini toplayabileceği endişesini öne sürerek, özellikle Çin menşeli teknolojilerin ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu savunuyor.

ÇİN’DE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR REKOR KIRDI

Öte yandan Çin otomotiv pazarında elektrikli araçlara yönelim hız kesmeden devam ediyor. Nisan ayında tamamen elektrikli ve plug-in hibrit modellerin toplam yeni araç satışları içindeki payı yüzde 61’e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Tam elektrikli araç satışlarının ise vergi teşvikleri olmamasına rağmen yıllık bazda yüzde 2 artışla 579 bin adede yükseldiği belirtildi.

PEKİN’DEN TEPKİ GELDİ

Pekin yönetimi ise ABD’nin planladığı yeni düzenlemeleri “ayrımcı” olarak nitelendirdi. Çinli yetkililer, bu tür adımların serbest ticaret ilkeleriyle çeliştiğini ve doğrudan Çinli üreticileri hedef aldığını savundu.

Uzmanlar, iki ülke arasında teknoloji ve elektrikli araç rekabetinin derinleşmesinin küresel otomotiv tedarik zincirleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini değerlendiriyor.