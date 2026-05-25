TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen yarışması Survivor 2026, büyük finale doğru geri sayım sürerken tarihi gecelerinden birini yaşadı.
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti?
Hem adalar arası yaşanan gizli buluşma skandalı hem de nefes kesen karma eleme düellosu, 24 Mayıs akşam ekran başındakileri kilitledi.
Sosyal medyayı sallayan gecenin sonunda adaya veda eden isim ve çok konuşulan krizin detayları netleşti.
"AĞAÇ ALTINDA" YAKALANDILAR: 30 DAKİKALIK KAYBOLMA PANİĞİ
Haftaya damga vuran olay, Gönüllüler takımında mücadele eden Beyza Gemici’nin kamptan gizlice kaçmasıyla başladı.
Takım arkadaşlarının Beyza'nın yokluğunu fark edip yapım ekibine haber vermesiyle adada 30 dakikalık bir arama paniği yaşandı.
Güvenlik ve çekim ekiplerinin harekete geçmesiyle gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Beyza’nın yüzerek karşı takıma geçtiği ve Ünlüler takımından Sercan Yıldırım ile bir ağacın altında baş başa sohbet ettiği belirlendi.
ACUN ILICALI KONSEYDE ATEŞ PÜSKÜRDÜ, "AŞK" İDDİALARI ADADA PATLADI
Ada konseyinde görüntüleri ortaya çıkaran Acun Ilıcalı, Beyza’ya sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Gördüğümüz sahne kamptan kaçıp Sercan'la muhabbete giden bir Beyza."
Bu gizli buluşma adadaki diğer yarışmacıları da ikiye böldü. Nagihan Karadere, Sercan için "Çok flörtöz bir çocuk, Survivor'a her geldiğinde biriyle aşk yaşıyor" diyerek sert yüklenirken, Nefise de ikili arasında net bir flörtleşme olduğunu iddia etti.
24 MAYIS 2026: SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?
Tüm bu kaosun gölgesinde adada kalma mücadelesi veren dört eleme adayı (Ramazan, Sercan, Can Berkay ve Beyza) parkurda kozlarını paylaştı.
İlk Tur Eşleşmeleri: Ramazan, Can Berkay karşısında galip gelerek potadan çıkan ilk isim oldu.
Sercan Çekilmek İstedi: Beyza ile Sercan’ın eşleşmesinde, Sercan bir ara oyundan çekilmek istediğini belirtti.
Ancak rakibi Beyza'nın ısrarıyla parkura geri dönen Sercan, mücadeleyi 8-1 kazanarak potadan kurtuldu.
FİNAL DÜELLOSUNDA GÖZYAŞLARI SEL OL
Son tura kalan Can Berkay ve Beyza adada kalabilmek için son kez atış alanına geldi.
Kıran kırana geçen, güç ve hızın konuştuğu final etabında Can Berkay, rakibini 10-7’lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla, Survivor 2026 hayallerine ve şampiyonluk rüyasına veda eden isim Beyza Gemici oldu.
Meşalesi sönen Beyza, veda konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak takım arkadaşlarına teşekkür etti ve Dominik macerasını noktaladı.