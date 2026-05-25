Yeniçağ Gazetesi
25 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti?

Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti?

Survivor 2026’da tarihi gece! Gizli buluşma skandalı adaları karıştırırken, nefes kesen karma eleme düellosunda Beyza yarışmaya veda etti. Final öncesi yaşanan kriz ve sürpriz gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 1

TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen yarışması Survivor 2026, büyük finale doğru geri sayım sürerken tarihi gecelerinden birini yaşadı.

1 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 2

Hem adalar arası yaşanan gizli buluşma skandalı hem de nefes kesen karma eleme düellosu, 24 Mayıs akşam ekran başındakileri kilitledi.

2 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 3

Sosyal medyayı sallayan gecenin sonunda adaya veda eden isim ve çok konuşulan krizin detayları netleşti.

3 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 4

"AĞAÇ ALTINDA" YAKALANDILAR: 30 DAKİKALIK KAYBOLMA PANİĞİ

Haftaya damga vuran olay, Gönüllüler takımında mücadele eden Beyza Gemici’nin kamptan gizlice kaçmasıyla başladı.

4 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 5

Takım arkadaşlarının Beyza'nın yokluğunu fark edip yapım ekibine haber vermesiyle adada 30 dakikalık bir arama paniği yaşandı.

5 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 6

Güvenlik ve çekim ekiplerinin harekete geçmesiyle gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Beyza’nın yüzerek karşı takıma geçtiği ve Ünlüler takımından Sercan Yıldırım ile bir ağacın altında baş başa sohbet ettiği belirlendi.

6 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 7

ACUN ILICALI KONSEYDE ATEŞ PÜSKÜRDÜ, "AŞK" İDDİALARI ADADA PATLADI

Ada konseyinde görüntüleri ortaya çıkaran Acun Ilıcalı, Beyza’ya sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

7 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 8

"Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Gördüğümüz sahne kamptan kaçıp Sercan'la muhabbete giden bir Beyza."

8 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 9

Bu gizli buluşma adadaki diğer yarışmacıları da ikiye böldü. Nagihan Karadere, Sercan için "Çok flörtöz bir çocuk, Survivor'a her geldiğinde biriyle aşk yaşıyor" diyerek sert yüklenirken, Nefise de ikili arasında net bir flörtleşme olduğunu iddia etti.

9 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 10

24 MAYIS 2026: SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Tüm bu kaosun gölgesinde adada kalma mücadelesi veren dört eleme adayı (Ramazan, Sercan, Can Berkay ve Beyza) parkurda kozlarını paylaştı.

10 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 11

İlk Tur Eşleşmeleri: Ramazan, Can Berkay karşısında galip gelerek potadan çıkan ilk isim oldu.

11 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 12

Sercan Çekilmek İstedi: Beyza ile Sercan’ın eşleşmesinde, Sercan bir ara oyundan çekilmek istediğini belirtti.

12 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 13

Ancak rakibi Beyza'nın ısrarıyla parkura geri dönen Sercan, mücadeleyi 8-1 kazanarak potadan kurtuldu.

13 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 14

FİNAL DÜELLOSUNDA GÖZYAŞLARI SEL OL

Son tura kalan Can Berkay ve Beyza adada kalabilmek için son kez atış alanına geldi.

14 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 15

Kıran kırana geçen, güç ve hızın konuştuğu final etabında Can Berkay, rakibini 10-7’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

15 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 16

Bu sonuçla, Survivor 2026 hayallerine ve şampiyonluk rüyasına veda eden isim Beyza Gemici oldu.

16 17
Survivor'da duygusal veda: Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim adaya veda etti? - Resim: 17

Meşalesi sönen Beyza, veda konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak takım arkadaşlarına teşekkür etti ve Dominik macerasını noktaladı.

17 17
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro