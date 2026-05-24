Otomotiv dünyasında elektrikli araç (EV) dönüşümünün kalelerinden biri olması beklenen İngiltere'deki Sunderland tesisi, devasa bir strateji değişikliğiyle sarsıldı.
Otomotiv devi elektrikli araç planlarını durdurdu: Büyük şok
Türkiye'de de satış yapan otomotiv devi yaptığı anlaşma ile elektrikli araç üretme kararı almıştı. Araçların sayısı ve anlaşmanın detayları hazırlanmıştı ki, planlar bir anda durduruldu. Otomotiv devinin elektrikli araç üretmeyeceği açıkladı.Dilek Taşdemir
Japon otomotiv devi Nissan’ın elektrikli araçları için hayati önem taşıyan güç aktarma organlarını üretmek üzere kurulan 50 milyon sterlinlik tesiste, elektrikli parça üretiminden tamamen vazgeçildiği duyuruldu.
Söz konusu modern tesis, Nissan’ın yüzde 75 hissesine sahip olduğu Japon şanzıman ve parça devi Jatco tarafından işletiliyordu. Tesis, markanın küresel "RE:Nissan" toparlanma planının kritik bir parçası olarak tasarlanmıştı ve elektrikli araçlar için hayati olan "üçü bir arada" güç aktarma organlarını üretecekti.
Ancak şirket sözcülerinden yapılan son açıklamada, elektrikli güç aktarma organlarının üretimini Birleşik Krallık’ta yerelleştirmeme kararı aldıkları belirtildi. Bu karar, fabrikanın başlangıçta planlanan yıllık 340 bin adetlik üretim kapasitesinin ve teknolojik odağının tamamen değişmesi anlamına geliyor. Yetkililer, tesisin gelecekte hangi tip geleneksel veya alternatif güç sistemlerini tasarlayabileceğine dair yeni bir inceleme süreci başlattı.
DEVLET HİBESİ ALINDI, İSHİHDAM BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI
Sunderland’deki fabrikanın açılışı, bölge ekonomisi için büyük bir zafer olarak nitelendirilmiş ve Birleşik Krallık hükümetinden 12 milyon sterlinlik önemli bir hibe desteği almıştı.
Başlangıçta bölgede 183 kişiye yeni iş imkânı sağlaması öngörülen fabrikada, projenin durdurulduğu şu ana kadar yalnızca 20 kişinin istihdam edilmiş olması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
Nissan kanadı kısa vadede mevcut çalışanlar için herhangi bir işten çıkarma yaşanmayacağının altını çizse de yerel yönetimler ve iş dünyası temsilcileri yaşanan bu belirsizlikten ötürü oldukça endişeli.
Kuzey Doğu Labour Belediye Başkanı Kim McGuinness, fabrikanın elektrikli araç vizyonundan vazgeçmesini büyük bir "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve elektrikli araç sektörü için hükümetten daha fazla destek talep etmeye devam edeceklerini vurguladı.
Birleşik Krallık hükümeti ise yaşanan bu radikal değişikliği "ticari bir karar" olarak tanımladı.
Hükümet yetkilileri, modern sanayi stratejisi kapsamında bölgedeki otomotiv üreticilerini ve tedarik zincirlerini korumak adına yaklaşık 1 milyar sterlinlik fonla destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Otomotiv devi Jatco’nun Meksika, Çin ve Tayland’dan sonra dördüncü denizaşırı yatırımı olan bu stratejik tesisin gelecekte hangi yeni projelerle yoluna devam edeceği, Sunderland’in küresel teknoloji haritasındaki yerini belirleyecek.