Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 3,89 değer kaybederek yatırımcısını tedirgin ettiği bir haftada, piyasa genelinden tamamen ayrışan 20 hisse senedi ezber bozdu. Haftalık getirileri yüzde 9 ile yüzde 44 arasında değişen bu hisseler, borsadaki düşüş fırtınasına meydan okuyarak "sarsılmaz birer kale" imajı çizdi. Ancak uzmanlar, coşkulu yükselişlerin arka planındaki mali tablolara bakıldığında, fiyatların şirket bilançolarının çok önünde koştuğu konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Ekonomim yazarı Zeynep Aktaş’ın köşe yazısında mercek altına aldığı verilere göre; parıltılı getiriler iştah kabartsa da birçok hissenin temel değerleme rasyoları ile piyasa fiyatı arasında uçurumlar oluşmuş durumda.

Piyasadaki düşüş eğiliminin aksine yükselen hisseler genellikle yatırımcılar tarafından "fırtınaya dayanaklı liman" olarak algılanıyor. Oysa ki astronomik çarpanlar büyük bir riskin habercisi olabilir.

Örneğin, haftalık bazda yüzde 43,64, yıllık bazda ise yüzde 2.024 gibi baş döndürücü bir yükseliş kaydeden Gündoğdu Gıda, yatırımcısının yüzünü güldürse de şu anda defter değerinin tam 55 katı üzerinde işlem görüyor. Benzer şekilde, listede öne çıkan Marmaris Altınyunus hisselerinin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ise 390,28 gibi astronomik bir seviyeye ulaşmış durumda. Finansal okuryazarlığı düşük olan ve bu çarpanları okuyamayan yatırımcılar için bu durum ciddi bir sermaye kaybı riski taşıyor.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİNDE "BİLANÇO" ZITLIĞI

Tablonun zirvesinde ve dikkat çeken hisselerinde öne çıkan detaylar ise şu şekilde oldu;

Gündoğdu Gıda: Geçtiğimiz hafta üç gün üst üste tavan serisi yakalayarak yüzde 43,64 artışla zirveye yerleşti. Şubat ayından bu yana hareketli olan şirket, tahsisli sermaye artırımı yoluyla piyasadan 3 milyar TL kaynak sağlamayı hedefliyor. Ancak şirketin son iki yıldır gelirleri düşüyor ve zarar açıklıyor; son üç aylık mali tablolarda da bu negatif seyir değişmedi.

Europower Enerji: Yüzde 26,38 haftalık kazançla listenin ikinci sırasına yerleşti. Mart ayının ikinci yarısından itibaren ivme kazanan hissenin son bir aylık getirisi yüzde 87,65'e ulaştı. Gündoğdu Gıda'nın aksine Europower Enerji, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de net kârını artırmayı başardı; bu büyüme trendini yılın ilk çeyreğinde de korudu.

Listede çarpanlarıyla en çok dikkat çeken şirketlerden biri olan Marmaris Altınyunus, 390,28 F/K oranıyla piyasa ortalamalarının çok üzerinde bir değerlemeyle işlem kaydediyor. Nisan ayında zirvesini 1.576 TL ile gören hisse, ardından gelen kar satışlarıyla gerilese de son işlem gününü tavan fiyattan 1.210 TL ile kapattı. Şirketin mali tablolarına bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde gelirlerini sabit tutmasına rağmen dönem sonunda 26 milyon TL zarar kaydettiği görülüyor.