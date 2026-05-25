Küresel enerji arzının şah damarı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılmasına yönelik anlaşma beklentileri, petrol fiyatlarında büyük bir çözülmeyi beraberinde getirdi. Ancak Fed'den gelen şahin tonlu uyarılara rağmen, dolar endeksindeki (DXY) yüzde 0,35'lik gerileme, yatırımcıları yeniden güvenli liman altına yönlendirdi.
Petrol çöktü, altın rekora koştu: Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altın ne kadar?
ABD-İran hattından gelen diplomatik iyimserlik, Brent petrolün varil fiyatını saatler içinde 104 dolardan 94,75 dolara kadar indirerek son 1 ayın en düşük seviyesine çekti. Petrol bir ay sonra ilk kez 100 doların altına sarkarken, dolar endeksindeki zayıflık altını uçurdu.Derleyen: Züleyha Öncü
Kapalıçarşı Tabela Alev Aldı: Çeyrek 11 Bin Lirayı Aştı!
25 Mayıs Pazartesi günü (TSİ) sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da işlem gören güncel, canlı altın ve gümüş fiyatları şu şekildedir:
Ekran Gram Altın: Alış 6.708,28 TL | Satış 6.709,21 TL
Kapalıçarşı Fiziki Gram: Satış 6.768,00 TL (Haftalık Zirve)
Çeyrek Altın: Alış 10.946,00 TL | Satış 11.027,00 TL
Yarım Altın: Alış 21.891,00 TL | Satış 22.048,00 TL
Tam Altın: Alış 42.523,74 TL | Satış 43.360,50 TL
Ata Altın: Alış 43.852,60 TL | Satış 44.956,59 TL
Ons Altın Bugün Ne kadar?
Yeni haftaya adeta doping alarak başlayan uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, sabah saatlerinde 4.580 doları test ederek son günlerin en yüksek seviyesini gördü. Ons altın 4.563 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz oranlarını yüksek tutma yönündeki "şahin" açıklamaları yükseliş trendini bir miktar frenlese de, büyük emtia analistleri ve uzmanlar teknik olarak 4.950 dolar seviyesinin artık an meselesi olduğuna dikkat çekiyor.
Gümüş Bugün Ne Kadar?
Fiziki Gümüş: Alış 113,86 TL | Satış 113,96 TL
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Enerji piyasalarında ise tam anlamıyla tersine esen bir rüzgar var. Geçtiğimiz haftayı 104 dolar sınırının üzerinde kapatan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk ışıklarıyla birlikte 94,75 dolara kadar geri çekildi.
Dolar/ Euro Bugün Ne Kadar?
Döviz kanadında ise serbest piyasada 1 Amerikan Doları (USD) 45,73 TL seviyelerinden güne başlarken, Euro (EUR) satış fiyatı ise 53,04 TL ile 53,50 TL bandında geniş bir makas aralığında işlem görüyor.
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
ABD ve İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin azalacağına yönelik anlaşma umutları, kripto para piyasalarında güçlü bir yükseliş dalgası yaratarak Bitcoin'i yukarı taşıdı.
1 Bitcoin (BTC) fiyatı uluslararası piyasalarda 77.275 dolardan işlem görüyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgileri yatırım tavsiyesi değildir.