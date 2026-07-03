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Alkollü içecek tüketicilerini yakından ilgilendiren yeni bir fiyat artışı açıklandı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkollü içeceklere yüzde 16 oranında zam uygulandığını duyurdu.

Yapılan zamla birlikte birçok alkollü ürünün satış fiyatının önümüzdeki günlerde yeniden güncellenmesi bekleniyor. Zamlı tarifelerin dağıtım firmaları tarafından tekel bayileri ve satış noktalarına iletileceği öğrenildi.

ZAMLI FİYATLAR RAFLARA YANSIYACAK

Yüzde 16'lık fiyat artışının ardından bira, rakı, viski, votka ve diğer alkollü içecek gruplarında etiketlerin değişmesi bekleniyor. Zamlı ürünlerin dağıtım sürecine bağlı olarak kısa süre içerisinde market ve tekel bayilerindeki raflarda yerini alacağı belirtildi.

Son dönemde art arda gelen ÖTV düzenlemeleri ve maliyet artışları nedeniyle alkollü içecek fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekerken, son zamla birlikte tüketicilerin ödeyeceği tutar da önemli ölçüde artacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş'ın açıkladığı yüzde 16'lık zam kararının ardından gözler, güncellenecek yeni fiyat listelerine çevrildi.