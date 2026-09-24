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Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni tutuklama kararları çıktı. 20 Eylül’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklama, 3’ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20’sinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece gözaltına alınan 25 kişiden 20’si cezaevine gönderilirken, toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Operasyonun 20 Eylül’de başlayan yeni ayağında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Aynı soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına da karar verilmişti.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

PARA VE MALVARLIĞI HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği öne sürülüyor.

Savcılık ayrıca bu yapıların kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddiasını araştırıyor.

SORUŞTURMA AĞUSTOSTA BAŞLAYAN OPERASYONLARLA GENİŞLEDİ

Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş’e yönelik soruşturma kapsamında ağustos ayında da peş peşe operasyonlar düzenlendi.

13 Ağustos’ta Ankara merkezli yürütülen operasyon 17 il ve 123 adrese yayıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

16 Ağustos’ta hakimliğe çıkarılan 38 şüpheliden, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

BİR ADRESTE 200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN BULUNDU

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de yapılan aramalarda ele geçirilen altınlar oldu.

Alihan Kuriş’in firari durumda olan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramalar kapsamında incelenen bir adreste, adli kaynaklara göre kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu.

Hilmi Tuna Kuriş daha sonra düzenlenen operasyon kapsamında yakalandı ve 26 Ağustos’ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

50 ŞİRKET VE 4 DERNEĞE EL KONULMUŞTU

Soruşturmanın önceki aşamalarında da geniş çaplı mali tedbirler uygulandı.

29 Ağustos itibarıyla soruşturma kapsamında 81 şüphelinin tutuklandığı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği açıklanmıştı. Aynı tarihte örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulduğu ve şirketlere kayyum atandığı bildirilmişti.

25 Ağustos’taki üçüncü dalga operasyonda ise 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış; ayrıca 11 şirket ile 4 dernek hakkında kayyum kararı verilmişti.

Son operasyonla birlikte soruşturmanın örgütün finansal yapılanması, para hareketleri, malvarlığı değerleri ve bağlantılı kişi ve şirketleri kapsayacak şekilde çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.