Lüks otomobil dünyasında yapılan yanlış tercihler bazen araç sahiplerine son derece pahalıya mal olabiliyor. Bunun en somut örneği yakın zamanda popüler bir açık artırma platformu olan Cars & Bids üzerinde yaşandı. Satın aldığı 2026 model Mercedes-Benz G550 için 172 bin 355 dolar ödeyen ABD'li bir araç sahibi, henüz 127 kilometredeki lüks SUV modelini kişiselleştirmek isterken ciddi bir servet kaybetti. Aracın iç ve dış görünümünü değiştirmek adına yaklaşık 50 bin dolar daha harcayan sürücü, toplam maliyeti 222 bin dolara ulaşan otomobilinin değer kazanmasını beklerken büyük bir hayal kırıklığıyla sarsıldı.

ORİJİNAL DNA'SINDAN UZAKLAŞAN TASARIM DEĞER KAYBETTİRDİ

Yaşanan büyük zararın temel nedeni, G-Serisi'nin dış tasarımına uygulanan taklit modifikasyonlar oldu. Ünlü Polonyalı modifiye firması Carlex Design'ın tasarımlarından esinlenen araç sahibi, orijinal ürünler yerine Alibaba üzerinden yaklaşık 18 bin dolara satın aldığı imitasyon bir gövde kitini tercih etti. Çamurluklar, ön ızgara ve çift renkli gövde kaplaması gibi detaylardan oluşan bu değişim, yine aynı platformdan alınan 5 bin dolarlık jantlarla tamamlandı. İç mekanda tercih edilen aşırı gösterişli tavan kaplamaları ve aracın özgün fabrikasyon yapısından uzaklaşması, otomobilin meraklılar tarafından olumsuz yorumlanmasına yol açtı.

AÇIK ARTIRMADA TEKLİFLER MALIYETİN ÇOK ALTINDA KALDI

Yapılan toplam harcama 222 bin doları aşsa da düzenlenen açık artırmada araca verilen en yüksek teklif 160 bin dolarda kaldı. Lüks otomobil tutkunları ve koleksiyoncuların üzerindeki kitin taklit olduğunu hızlıca fark etmesi, tekliflerin fabrika çıkış fiyatının dahi altında kalmasına neden oldu. Aracı satın alıp modifiye ettikten sadece birkaç ay sonra satışa çıkaran araç sahibi, bu hamlesiyle yaklaşık 62 bin dolar net zarar etti. Yaşanan bu olay, üst segment otomobillerde orijinal parça kullanımının ve aracın fabrikasyon yapısını korumanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.