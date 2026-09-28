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Ali Babacan, Sakarya Kocaali'de fındık üreticilerinin dertlerini dinleyen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Birileri yirmi milyar dolar vuruyor geçiyor. Türkiye'nin toplam fındık ihracatının tamamı yaklaşık iki buçuk milyar dolar. Ama Yirmi milyar doları bir kaç kişi vurup geçiyor. Memleketin geldiği hal bu." dedi.

Eşi Zeynep Babacan ile birlikte Sakarya Kocaali'ne gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan vatandaşların fındık fiyatına ilişkin sitemleri ile karşılaştı. Vatandaşlar, fındık fiyatları ve maliyetlerdeki artışa dikkat çektiler.

Türkiye'nin toplam fındık ihracatı ile borsa vurgununda ortaya çıkan 20 milyar dolarlık rakamı karşılaştıran Babacan şunları söyledi: "Birileri yirmi milyar dolar vuruyor geçiyor. Burada şimdi iki yüz seksen kilo, seksen kilo hesabını yapıyoruz.

Türkiye'nin toplam fındık üretiminin, ihracatının diyelim tamamı yaklaşık iki buçuk milyar dolar falan yani kabaca. Bütün üretim; Giresun'u, Ordu'su, Hendek'i, her yer her yer. Ama Yirmi milyar doları bir kaç kişi vurup geçiyorlar yani. Memleketin geldiği hal bu."

ALİ BABACAN : 20 MİLYAR DOLARI VURUP GEÇİYORLAR

Ali Babacan, Sakarya Kocaali'de fındık üreticilerinin dertlerini dinleyen DEVA Partisi Gemel Başkanı Ali Babacan : "Birileri yirmi milyar dolar vuruyor geçiyor.

Türkiye'nin toplam fındık ihracatının tamamı yaklaşık iki buçuk milyar dolar. Ama Yirmi milyar doları bir kaç kişi vurup geçiyor. Memleketin geldiği hal bu. " dedi .

Eşi Zeynep Babacan ile birlikte Sakarya Kocaali'ne gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan vatandaşların fındık fiyatına ilişkin sitemleri ile karşılaştı.

VATANDAŞLAR, FINDIK FİYATLARI VE MALİYETLERDEKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİLER

Türkiye'nin toplam fındık ihracatı ile borsa vurgununda ortaya çıkan 20 milyar dolarlık rakamı karşılaştıran Babacan şunları söyledi :

"Birileri yirmi milyar dolar vuruyor geçiyor. Burada şimdi iki yüz seksen kilo, seksen kilo hesabını yapıyoruz.

Türkiye'nin toplam fındık üretiminin, ihracatının diyelim tamamı yaklaşık iki buçuk milyar dolar falan yani kabaca. Bütün üretim ; Giresun'u, Ordu'su, Hendek'i, her yer her yer. Ama Yirmi milyar doları bir kaç kişi vurup geçiyorlar yani. Memleketin geldiği hal bu. "