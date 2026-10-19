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Kaynak: DHA

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın terasında da çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binalarda bulunanları kontrollü şekilde tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yangın nedeniyle her iki binanın çatı katında dahasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.