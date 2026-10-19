Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Yangın, saat 01.20 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak’ta, bahçe içerisindeki üç katlı ahşap köşkte meydana geldi. Binadan yükselen alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına iki koldan müdahale etti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen köşk, alevlerin yol açtığı hasar nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.