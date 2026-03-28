Alanyaspor'un Kosova Milli Takım oyuncusu Florent Hadergjonaj, A Milli Takımımıza karşı çıkacağı Dünya Kupası play-off final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

HADERGJONAJ: 'BU FİNALİ OYNAYABİLMEK BİZİM İÇİN RÜYA GİBİ'

A Spor canlı yayınına bağlanan Hadergjonaj, "Türkiye maçı, kariyerimizdeki en önemli maçlardan biri olacak. Bu finali oynayabilmek, bizim için adeta bir rüya gibi. Bu seviyeye gelebilmek için çok çalıştık ve çok heyecanlıyız. 6 yıldır Türkiye’de oynuyorum, burası artık benim evim gibi. İki çocuğum da burada doğdu. Ama günün sonunda hayalim, Kosova Milli Takımı ile Dünya Kupası’na gidebilmek." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE TOPLAM 194 MAÇA ÇIKTI

Türkiye'ye 2020 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak gelen ve kalıcı olan Florent Hadergjonaj saha içerisindeki çalışkanlığı ve istikrarlı performansıyla Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından biri haline geldi. Hadergjonaj Kasımpaşa'nın ardından Alanyaspor'da kariyerine devam ederken Süper Lig'de iki ayrı takımın formasıyla toplam 194 maça çıktı.