28 Mart 2026 Cumartesi
Anasayfa Ekonomi Dolar ve altını olan aman dikkat: Ünlü ekonomist tarih vererek uyardı

Bayram Başaran, yatırımcılara 3 ila 5 yıllık uzun vadeli bir perspektif sunan Başaran, en büyük riskin "panik" olduğunu söyledi. Açığa işlem yapanları uyaran Başaran, "Açığa altın alanlar ve satanlar bu işte çok büyük zarar görecek" dedi.

Derleyen: Süleyman Çay
Ünlü ekonomist Bayram Başaran, YENİÇAĞ TV’de Gülay Tunçel’in sorularını yanıtlayarak Türkiye ve dünya ekonomisine dair çarpıcı uyarılarda bulundu.

Kuru tutmak için altın satıldığını iddia eden Başaran, “Taze kaynak bulamazlarsa Mayıs gibi doları, euroyu ve altını tutmakta çok büyük sıkıntılar çıkacak” dedi.

Türkiye’nin risk biriminin (CDS) çok yükseldiğine dikkat çeken Bayram Başaran, mevcut ekonomi politikasının sürdürülebilirliği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Kurlardaki baskılanmanın arka planına değinen Başaran şu ifadeleri kullandı:

“Kuru tutmak için altın satıyorlar. Ne kadar altın satacaklar, ne kadar devam edecek bilemem ama taze kaynak bulamazlarsa Mayıs gibi doları tutmakta çok zorlanacaklar. Onu net söylemek lazım; altını, doları, euroyu tutmakta çok büyük sıkıntılar çıkacak. Eğer bu şekilde politika uygulamaya devam ederlerse durum bu.”

Küresel ölçekte doların değer kaybedeceği bir döneme girildiğini savunan Başaran, altın ve gümüşün parlayacağını, özellikle gümüşün çok daha hızlı yol alacağını öngördü. Ancak asıl tehlikenin jeopolitik riskler olduğunu belirtti:

“Silahların susmasıyla ilgili belli vadelerde çözüm çıkmazsa, petrol 120 ile 150-160 dolar arasına kadar çıkabilir. Bu dünyayı ekonomik olarak kavurur, epey zor duruma sokar. O zaman bütün para birimleri çöker. Altın ve gümüş ise yoluna devam eder. Türkiye bu işten dünyadaki bütün ülkelerden daha fazla etkileniyor.”

Yatırımcılara 3 ila 5 yıllık uzun vadeli bir perspektif sunan Başaran, en büyük riskin "panik" olduğunu vurguladı.

Açığa işlem yapanları uyaran ünlü ekonomist, sözlerini şöyle noktaladı:

“Uzun vadede altın ve gümüşün çıkacağı kesin gibi görünüyor. Burada en önemli şey panik; panikle hareket ettiğin zaman kaybedersin. Açığa altın alanlar ve satanlar bu işte çok büyük zarar görecek. Fiziki altını en güvenli yol olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde yaşanacak batışlardan dolayı altın daha da hızlanacaktır.”

NOT: Bu haberde yer alan haberler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi
