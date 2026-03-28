Beşiktaş'a kurtarıcı olarak gelmişti... Sergen Yalçın hiç şans vermedi

28 Mart 2026 Cumartesi
Beşiktaş’ın birçok mevkiyi güçlendirdiği ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Devis Vasquez, siyah-beyazlı formayla henüz süre alamadı. Ersin Destanoğlu’nun yükselen performansı, Sergen Yalçın'ın forma rekabetinde tercihini istikrardan yana kullanmasına yol açtı.

Furkan Çelik
Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Devis Vásquez, siyah-beyazlı formayla henüz sahaya çıkamadı.

KALEYE TAKVİYE YAPILMIŞTI

Sezonun ilk yarısında Ersin Destanoğlu’nun performansı eleştirilirken, yönetim devre arasında kaleci rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda AS Roma’dan kiralanan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez kadroya dahil edildi.

ERSİN FORMAYI BIRAKMADI

Ancak transferin ardından Ersin Destanoğlu’nun performansını yükseltmesi dengeleri değiştirdi. Özellikle Başakşehir deplasmanında alınan galibiyette yaptığı kritik kurtarışlar, genç kalecinin yeniden güven kazanmasını sağladı.

Bu performans, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kalede istikrardan yana tercih kullanmasına neden oldu.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Bu süreçte yedek kulübesine hapsolan Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla henüz süre alamadı. 27 yaşındaki kalecinin sezon sonuna kadar forma şansı bulup bulamayacağı merak konusu.

OPSİYON KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan Beşiktaş’ın Roma ile yaptığı anlaşma kapsamında oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı da sezon sonunda netlik kazanacak.

