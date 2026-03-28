Anasayfa Spor Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı

TFF 2. Lig'de oynanan kritik karşılaşmada Türk futbolunun efsane takımı şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşadı. İşte detaylar...

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı - Resim: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında lider Bursaspor deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı - Resim: 2

Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı - Resim: 3

Konuk Bursaspor, 16’ncı dakikada tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu’nun golüyle öne geçti: 0-1. Bursaspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı - Resim: 4

Ev sahibi Fethiyespor, 80’inci dakikada penaltı kazandı ve Yusuf Türk atışı gole çevirdi: 1-1. Bursaspor’da 90+5’inci dakikada Eyüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazlı ekip şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşayarak zirvede makası açma şansını kaçırdı.

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı - Resim: 5

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu beraberliğin ardından Bursaspor 68 puana yükselerek zirvedeki yerini korurken, Fethiyespor 39 puanla orta sıralarda kaldı.

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı - Resim: 6

Türk futbolunun köklü ekibi Bursaspor’un ligdeki en yakın takipçisi, 1 maç eksiği olan Aliağa FK; İzmir ekibi ile Yeşil-beyazlılar arasındaki puan farkı 6.

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı - Resim: 7

MUSTAFA ER İLE MÜTHİŞ SERİ

Ocak ayında takımın başına geçen Mustafa Er, Bursaspor’un başında çıktığı 10 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı - Resim: 8

HEDEF SÜPER LİG

Bursaspor, bir sonraki haftada şampiyonluk yolunda kritik maçta Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Lig aşamasının tamamlanmasına ise 4 hafta kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu fikstürü başarıyla geçerek TFF 1. Lig’e ve ardından efsanesi olduğu şampiyonluk da yaşadıkları Süper Lig’e yeniden yükselmeyi hedefliyor.

