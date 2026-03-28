TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında lider Bursaspor deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.
Türk futbolunun efsanesi şampiyonluk yolunda yara aldı... Süper Lig'de estiriyorlardı
TFF 2. Lig'de oynanan kritik karşılaşmada Türk futbolunun efsane takımı şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşadı. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Konuk Bursaspor, 16’ncı dakikada tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu’nun golüyle öne geçti: 0-1. Bursaspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
Ev sahibi Fethiyespor, 80’inci dakikada penaltı kazandı ve Yusuf Türk atışı gole çevirdi: 1-1. Bursaspor’da 90+5’inci dakikada Eyüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazlı ekip şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşayarak zirvede makası açma şansını kaçırdı.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu beraberliğin ardından Bursaspor 68 puana yükselerek zirvedeki yerini korurken, Fethiyespor 39 puanla orta sıralarda kaldı.
Türk futbolunun köklü ekibi Bursaspor’un ligdeki en yakın takipçisi, 1 maç eksiği olan Aliağa FK; İzmir ekibi ile Yeşil-beyazlılar arasındaki puan farkı 6.
MUSTAFA ER İLE MÜTHİŞ SERİ
Ocak ayında takımın başına geçen Mustafa Er, Bursaspor’un başında çıktığı 10 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
HEDEF SÜPER LİG
Bursaspor, bir sonraki haftada şampiyonluk yolunda kritik maçta Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Lig aşamasının tamamlanmasına ise 4 hafta kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu fikstürü başarıyla geçerek TFF 1. Lig’e ve ardından efsanesi olduğu şampiyonluk da yaşadıkları Süper Lig’e yeniden yükselmeyi hedefliyor.