A Milli Takımımızın Kosova ile deplasmanda tek maç eleme usulü oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçının hakemi açıklandı.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇINDA MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

Buna göre; Kosova-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli hakem Michael Oliver yönetecek.

Kritik mücadelede Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

MICHAEL OLIVER 2025-2026 KARNESİ

Bu sezon kulüp bazında Premier Lig'de 23, Şampiyonlar Ligi'nde 9 ve Avrupa Ligi'nde 1 maç olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada düdük çalan Michael Oliver, bu maçlarda 111 sarı kart gösterirken yalnızca bir kez ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı.