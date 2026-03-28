Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken, bankaların emtia tahminleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Son olarak Alman bankacılık devi Commerzbank, dikkat çeken bir rapor yayımladı.
Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor
Commerzbank’ın yayımladığı raporda altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminler yer aldı. Banka, güvenli liman talebinin etkisiyle yükselişin süreceğini öngörüyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Raporda özellikle değerli metallerin geleceğine ilişkin güçlü öngörüler yer aldı. Banka, mevcut trendin devam etmesi halinde altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş bekliyor.
Commerzbank’a göre altın, güvenli liman talebinin etkisiyle yıl boyunca yükseliş eğilimini sürdürecek.
Yayımlanan tahminlere göre altının ons fiyatının yıl sonunda 5.000 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Banka, 2026 yılı için de yükseliş beklentisini koruyor. Altının ons fiyatının 5.200 dolar seviyelerine ulaşabileceği ifade ediliyor.
Sadece altın değil, diğer değerli metaller için de yükseliş beklentisi dikkat çekiyor. Platin ve paladyumda da yukarı yönlü tahminler paylaşıldı.
Platin için yıl sonu hedefi 2.300 dolar olarak açıklanırken, paladyumda bu seviyenin 1.800 dolar olabileceği öngörülüyor.
Gümüşte ise daha temkinli bir tablo çizildi. Banka, fiyatların kademeli olarak yükselmesini bekliyor
Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde ise farklı bir tablo öne çıktı. Ortadoğu’daki gerilimin sona ermesi halinde petrol fiyatlarında düşüş beklentisi dile getirildi.
Rapora göre, Brent petrolün varil fiyatının ikinci çeyrek sonunda 90 dolar seviyelerine gerileyebileceği ifade ediliyor. Bu durumun özellikle akaryakıt maliyetleri açısından rahatlama sağlayabileceği belirtiliyor.