Yeniçağ Gazetesi
28 Mart 2026 Cumartesi
Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor

Commerzbank’ın yayımladığı raporda altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminler yer aldı. Banka, güvenli liman talebinin etkisiyle yükselişin süreceğini öngörüyor.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 1

Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken, bankaların emtia tahminleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Son olarak Alman bankacılık devi Commerzbank, dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 2

Raporda özellikle değerli metallerin geleceğine ilişkin güçlü öngörüler yer aldı. Banka, mevcut trendin devam etmesi halinde altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş bekliyor.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 3

Commerzbank’a göre altın, güvenli liman talebinin etkisiyle yıl boyunca yükseliş eğilimini sürdürecek.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 4

Yayımlanan tahminlere göre altının ons fiyatının yıl sonunda 5.000 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 5

Banka, 2026 yılı için de yükseliş beklentisini koruyor. Altının ons fiyatının 5.200 dolar seviyelerine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 6

Sadece altın değil, diğer değerli metaller için de yükseliş beklentisi dikkat çekiyor. Platin ve paladyumda da yukarı yönlü tahminler paylaşıldı.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 7

Platin için yıl sonu hedefi 2.300 dolar olarak açıklanırken, paladyumda bu seviyenin 1.800 dolar olabileceği öngörülüyor.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 8

Gümüşte ise daha temkinli bir tablo çizildi. Banka, fiyatların kademeli olarak yükselmesini bekliyor

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 9

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde ise farklı bir tablo öne çıktı. Ortadoğu’daki gerilimin sona ermesi halinde petrol fiyatlarında düşüş beklentisi dile getirildi.

Bankacılık devinden altın tahmini: Yıl sonunda yeni zirve bekleniyor - Resim: 10

Rapora göre, Brent petrolün varil fiyatının ikinci çeyrek sonunda 90 dolar seviyelerine gerileyebileceği ifade ediliyor. Bu durumun özellikle akaryakıt maliyetleri açısından rahatlama sağlayabileceği belirtiliyor.

