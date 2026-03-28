BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yaptığı saldırı, İran’ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu’da büyük bir savaşın çıkmasına sebep oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması, petrol fiyatlarını etkilerken, altında ise ciddi bir düşüş meydana geldi.

Altındaki düşüş, yatırımcıları endişelendirirken, Altın ve Piyasalar Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, YENİÇAĞ’a altının son durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

Yıldırımtürk, altının geçtiğimiz aylarda neden birden yükselip aniden düştüğünü, önümüzdeki günlerde ise ne seviyeye geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

‘GÜMRÜK VERGİLERİNİN ARTMASI ALTINI ETKİLEDİ’

Altının geçtiğimiz aylarda yükselişe geçtiğini hatırlatan Yıldırımtürk, “2025 yılında Donald Trump’ın gümrük vergilerini artırmasından dolayı bir belirsizlik ortamı oluşmuştu. Bu nedenle altın fiyatları da yükselişe geçti. Zaten bir yıl önceki dönemde de altın fiyatlarında tedrici bir yükseliş söz konusuydu. Burada da FED’in faiz indirimlerini başlatmasıyla fiyat yükselişi ivme kazandı. 2025 Eylül ayı itibarıyla bu yükseliş belirginleşti. Sene sonunda ise 3.500 dolar seviyelerinden 4.000 dolar seviyelerine geldi. Bu süreçte özellikle Trump’ın tarifeleriyle ilgili gelişmeler, doların uluslararası para olma niteliğini yitirmesi veya yitirme sürecine girmesi nedeniyle dolardan altına geçiş sürecinin başladığını gözledik. Bu arada Çin gibi Asya ülkelerinin merkez bankalarının ellerindeki 10 yıllık Amerikan tahvillerini satıp yerine altın almaları da altın fiyatlarını etkileyen diğer önemli bir gelişmeydi. ABD’nin Venezuela’ya operasyon düzenlemesi ve Maduro’yu esir alması da altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri arasında" dedi.

‘ALTINDA GÖRÜNÜM TEKRAR YUKARI YÖNLÜ’

Orta Doğu’daki savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesinin de etkisiyle dünyada enflasyon beklentisinin arttığını belirten Yıldırımtürk, “Bu enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz indirim döngüsünden faiz artırımı döngüsüne geçeceği ve bunun altına bir miktar baskı yapacağı beklentisiyle altın fiyatları geriledi. Aynı zamanda savaşan ülkelerin silah alımı için altın satıyor olmaları da altının düşüşünde etkili oldu. Bundan sonraki süreçte Orta Doğu’da barış olsa bile ki ben barış olacağına inanmıyorum sadece saldırıların sonlandırılması durumunda petrol fiyatlarında bir miktar gerileme söz konusu olabilir. Ancak Hürmüz Boğazı’ndaki petrol nakliyatında bir düzelme olup olmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Hark Adası’na saldırı olabileceği beklentileri de var. Dolayısıyla ay sonuna yaklaştığımız bu günlerde vadeli piyasalardaki kontrat işlemleri ve vade sonu satışları da altına bir miktar satış getirerek fiyatları 4.200 dolar seviyelerine kadar çekebilir. Şu anda 4.300 dolar seviyelerindeyiz. İç piyasa itibarıyla görünüm ise tekrar yukarı yönlü” ifadelerini kullandı.

‘GIDA FİYATLARINI DA ETKİLEYECEK’

Altında yıl içinde dalgalı seyirlerin devam edeceğinin altını çizen Yıldırımtürk, “Bu dalgalanmalar 500 dolar/ons civarında büyük marjlarla gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu çerçevede sene sonu itibarıyla 6.000 dolar/ons seviyelerine ulaşma ihtimali var. Çünkü Kasım ayında ABD’de senato yenileme seçimleri yapılacak ve Trump’ın oy kaybetme olasılığı bulunuyor. İç piyasadaki görünüme baktığımızda ise bir süredir faiz indirimleri nedeniyle altın alımları başlamıştı.

Özellikle orta ve uzun vadeli alımlar söz konusuydu. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte enflasyonist bir ortam oluşacak. Özellikle kimyasal gübre üretiminde ham madde genellikle Körfez ülkelerinden ve İran’dan alındığı için gübre fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Bu da ülkemizde zaten indirilemeyen gıda fiyatlarının daha da yüksek seyretmesine yol açabilir. Dövizden çok beklentisi olmayanlar da altına yönelmiş durumda” dedi.

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ: 10-11 BİN LİRA

Gram altında ciddi bir gerileme yaşandığını belirten Yıldırımtürk, gram altının tekrar yükselişe geçeceğini, yıl sonu tahmininin ise 10-11 bin lira arası olduğunu söyledi.

Yıldırımtürk, ”Vatandaşların bu yönelimiyle birlikte iç piyasada altın 8.100 liraya kadar yükselmişti. Son dönemde 7.500-7.600 lira seviyelerinden hareket ediyordu. Ancak bu hafta başındaki sert düşüşle birlikte 24 ayar gram altın 6.100 liraya kadar geriledi. Şimdilerde ise 6.900 liradan işlem görüyor. Muhtemelen 7.500-7.600 lira seviyelerini tekrar görürüz diye düşünüyorum. Yıl sonu tahminimiz ise 10-11 bin lira seviyesinde” dedi.

‘ÖZELLİKLE 24 AYAR 1 GRAM ALTIN İSTENİYOR’

Altında düşüşün sürmesinin biraz sınırlı olacağını belirten Yıldırımtürk sözlerinin devamında şunları söyledi, “Son dönemdeki altın hareketleriyle birlikte, özellikle bayram öncesinde bayram ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının öne çekilerek erken ödenmesiyle altın talebi artmıştı. Bayramdan sonra fiyatların düşmesiyle birlikte bu talep daha da belirginleşti.

Özellikle 24 ayar 1 gram altın isteniyor. Vatandaşlar biraz da sosyal medyadaki yorum ve haber kirliliğinden etkilenmiş durumda. Savaşın etkisiyle enflasyon beklentisinin yükselmesi de altın alımını teşvik ediyor. Bayram tatilinde rafinelerin gram altın üretimi durduğu için bayram sonrası talepler mevcut stoklardan karşılanıyor.

‘ALTIN BULUNMUYOR ŞEKLİNDEKİ HABERLER YALAN’

Yeni taleplerin devam etmesiyle stokların yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu nedenle altında ciddi bir talep varmış gibi görünüyor. Yurttaşlar 22 ayar gram altın da almak istemiyor. “Altın bulunmuyor” şeklinde haberler dolaşıyor ancak bu pek doğru değil. Altın aslında var; fakat alıcının tercih ettiği 24 ayar gram altın şu anda üretilemediği için öyle algılanıyor.

Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ise mevcut. Ben vatandaşın bu fırtınalı dönemde pozisyon almak yerine pozisyonunu koruması, fırtına dindikten sonra fiyatların biraz daha sakinleşip dengelenmesini bekleyerek alım-satım yapmasının doğru olduğu kanaatindeyim.”