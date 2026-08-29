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Kaynak: AA

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadelede iki ekip, haftayı galibiyetle kapatmak için sahaya çıkacak.

Ligdeki ilk iki karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan eflatun-sarılılar, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşısında 1-0'lık skorlarla kaybetti. Bu sonuçların ardından -2 averajda kalan Eyüpspor, puansız şekilde 17. basamakta yer alıyor.

Sezona Gaziantep FK deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Alanyaspor ise ikinci haftada Beşiktaş'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Dört puana ulaşan Antalya temsilcisi, averaj farkıyla ligin 5. sırasında bulunuyor.