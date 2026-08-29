Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadelede iki ekip, haftayı galibiyetle kapatmak için sahaya çıkacak.

Alanyaspor Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak - Resim : 1

Ligdeki ilk iki karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan eflatun-sarılılar, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşısında 1-0'lık skorlarla kaybetti. Bu sonuçların ardından -2 averajda kalan Eyüpspor, puansız şekilde 17. basamakta yer alıyor.

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Sezona Gaziantep FK deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Alanyaspor ise ikinci haftada Beşiktaş'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Dört puana ulaşan Antalya temsilcisi, averaj farkıyla ligin 5. sırasında bulunuyor.