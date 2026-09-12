Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Karşılaşmada gol perdesini Göztepe açtı. Konuk ekip, 28. dakikada Rhaldney'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
Alanyaspor, 63. dakikada Fernandes ile skoru 1-1'e getirdi. Göztepe ise 73. dakikada kazanılan penaltıda Juan'ın golüyle yeniden öne geçti: 1-2.
Ev sahibi ekibin cevabı yalnızca iki dakika sonra geldi. 75. dakikada Makouta fileleri havalandırarak skoru 2-2 yaptı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 8 puana, Göztepe ise 2 puana yükseldi.
Süper Lig'in gelecek haftasında Alanyaspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.