Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Alanyaspor ile Göztepe yenişemedi: 4 gollü maçta kazanan çıkmadı - Resim : 1

Karşılaşmada gol perdesini Göztepe açtı. Konuk ekip, 28. dakikada Rhaldney'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Alanyaspor, 63. dakikada Fernandes ile skoru 1-1'e getirdi. Göztepe ise 73. dakikada kazanılan penaltıda Juan'ın golüyle yeniden öne geçti: 1-2.

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Ev sahibi ekibin cevabı yalnızca iki dakika sonra geldi. 75. dakikada Makouta fileleri havalandırarak skoru 2-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 8 puana, Göztepe ise 2 puana yükseldi.

Süper Lig'in gelecek haftasında Alanyaspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.