Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Çaykur Rizespor 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada gol perdesini 21. dakikada Ali Sowe açtı. Sowe'un golüyle Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 öne geçti.
RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI
Karadeniz ekibinde Mihaila, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Çaykur Rizespor böylece ilk yarının son anlarında 10 kişi kalırken soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıda bir kişi eksik mücadele eden Recep Uçar'ın öğrencileri skor üstünlüğünü korumayı başardı.
SON SÖZÜ EMRECAN BULUT SÖYLEDİ
Maçın uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. 90+2. dakikada Emrecan Bulut, takımının ikinci golünü kaydederek karşılaşmanın skorunu belirledi.
Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Özhan Pulat yönetimindeki Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.