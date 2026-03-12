Olay, Payallar Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki C.Y. (26) ile 49 yaşındaki H.U.arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.U.'nun yanındaki tabanca ile C.Y.'yi tehdit ettiği ve darbettiği iddia edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli H.U.'yu ikametinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.