Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yavaş, "Haymana ilçemizde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar ekiplerimize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

AFAD'dan alınan bilgiye göre, dün de Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.