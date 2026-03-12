Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in, Söğüt ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik ve Eskişehir’de silah kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan H.U., H.S. ve A.K. isimli 3 şahsın cep telefonlarında yapılan incelemede tespit edilen şüphelilerinin yakalanması için Bilecik ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Tespit edilen 11 şüpheliye ait 12 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 105 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca fişeği, 3 adet pala, 3 adet çakı bıçağı, 2 adet kelebek bıçağı, 1 adet muşta, 10 adet cep telefonu ele geçirildi.