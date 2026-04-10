ABD ve İran savaş gerilimi sonrası enerji fiyatlarındaki artış ekonomi piyasasına zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından ürün kalemlerine de tek tek zamlar geldi.

Enflasyon hedefinde ise sapmalar olmaya başladı. Ünlü ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü Ekonomim’deki köşe yazısında Merkez Bankası’nın yüzde 16 enflasyon tahminin başından beri inandırıcı olmadığının altını çizdi.

'YÜZDE 3 YUKARI ÇEKEBİLİR'

Merkez Bankası’nın enflasyonda revizeye giderek yüzde 20’ye gitmesini hatırlatan Aktaş, yüzde 3 sapmanın olabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu oranlar ne mi; hemen söyleyeyim… Mevcut durumda 2026 yılının enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21, enflasyon hedefi ise yüzde 16 ya; işte 14 Mayıs’ta açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporunda bu oranlar 3’er puan yukarı çekilebilir. Yani tahmin aralığı yüzde 18-24 olabilir, enflasyon hedefi de yüzde 19’a yükseltilebilir”

'DİYEBİLEN VARSA BUYURSUN OLDURSUN'

Yüzde 16 ile 21 arasında sabit tutmanın gerçekçi olmayacağını vurgulayan Aktaş, “Yüzde 16 mümkün değil ki… İlk çeyrekteki enflasyon TÜFE’ye göre yüzde 10 oldu. Buna göre yüzde 16 için son dokuz ay toplamında yüzde 5,5’lik bir alan kaldı. Bu da aylık ortalama yüzde 0,6 artış demek. “Dokuz ay boyunca aylık yüzde 0,6 olur, niye olmasın” diyebilen varsa buyursun oldursun!” dedi.