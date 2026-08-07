Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sürücülerin "Petrol düşüyor, indirim neden yapılmıyor?" serzenişinde haklı olduğunu belirten Aktaş, Maliye'nin eksik ÖTV'yi tamamlama sürecinde olduğuna dikkat çekerek "Akaryakıt indirimini bir süre unutun" uyarısında bulundu.

"EKSİK ÖTV TAMAMLANANA KADAR İNDİRİM BEKLEMEYİN"

Pompaya indirim yansıtmamasının temel nedeninin Mart ayında başlatılan ve süreç içinde kuralları değiştirilen Eşel Mobil Sistemi olduğunu vurgulayan Alaattin Aktaş, sistemin mevcut durumunu şu sözlerle aktardı:

"Maliye, akaryakıttaki eşel mobil uygulamasıyla vazgeçilen ÖTV’yi yerine koymanın derdinde. O yüzden de ÖTV yasadaki tutara getirilene kadar indirimi unutmak gerekiyor."

YASAL ÖTV İLE MEVCUT ÖTV ARASINDAKİ DEV FARK

Aktaş'ın paylaştığı verilere göre akaryakıttan alınması gereken yasal maktu ÖTV tutarları ile 6 Ağustos itibarıyla fiilen alınan tutarlar arasındaki makas oldukça açık: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları gerilese dahi, elde edilen tüm indirim tutarı pompaya yansıtılmayarak doğrudan devlete giden eksik ÖTV’nin tamamlanması için bütçeye aktarılıyor.

EŞEL MOBİL NASIL DEĞİŞTİ? DÖNEM DÖNEM YENİ KURALLAR

Mart ayında başlayan Eşel Mobil uygulamasındaki kural değişikliklerini madde madde sıralayan Aktaş, sürecin evrimini şöyle özetledi:

Mart - Haziran Dönemi: Zamların ve indirimlerin yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı, yüzde 25'i pompaya yansıtıldı.

Temmuz Dönemi: Zamların yüzde 50'si ÖTV'den karşılanırken, yüzde 50'si pompaya yansıtıldı. İndirimlerde ise kural değişti; indirimin yüzde 100'ü ÖTV'ye aktarıldı, pompaya yansıtılmadı.

Ağustos - Eylül Dönemi: Zam gelirse yüzde 75'i pompaya yansıyacak, yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak. İndirim gelirse tamamı ÖTV'ye gidecek.

1 EKİM TEHLİKESİ: TEK KALEMDE DEV ZAM GELİR Mİ?

Mevcut karara göre Eşel Mobil uygulamasının 1 Ekim itibarıyla tamamen sona ereceğini hatırlatan Alaattin Aktaş, petrol fiyatlarının düşmemesi halinde yaşanabilecek riskleri şu sözlerle dile getirdi:

"30 Eylül’den 1 Ekim’e geçişte benzine tek kalemde hem de ham petrol fiyatları yatayken 10,52 lira, bir başka ifadeyle yüzde 16’ya yakın zam yapmak gerekecek. Aynı şekilde motorin zammı da yüzde 8’e yaklaşacak. İşte tek seferde böylesine yüksek oranlı zam yapmak pek mümkün görünmediği için tüm umutlar petrol fiyatlarının gerilemesine bağlanmış durumda. Eğer petrol fiyatları düşmezse çok muhtemeldir ki eşel mobilden çıkış süresi uzatılır."